Keer je WhatsApp de rug toe en zit je op Telegram? Het is vanaf nu mogelijk om je gesprekken over te zetten zodat je direct verder kunt kletsen. In deze tip laten we zien hoe je WhatsApp-gesprekken naar Telegram exporteert.

Lees verder na de advertentie.

WhatsApp exporteren naar Telegram: zo werkt het

Voordat we beginnen is het belangrijk dat je nieuwste versie van de Telegram-app op je telefoon hebt staan, want anders werkt onderstaand stappenplan niet. Je moet minstens versie 7.4 draaien. Check? Volg dan deze stappen om WhatsApp-chats te exporteren naar Telegram:

Open WhatsApp en ga naar het gesprek dat je wil overzetten; Tik op de naam van diegene, scrol naar beneden en kies ‘Exporteer chat’; Geef aan of je met, of zonder media (foto’s en video’s) wil exporteren; Nu verschijnt er een deelmenu waarin je op Telegram kunt drukken; Kies vervolgens het Telegram-contact waarvan je de gespreksgeschiedenis wil importeren en bevestig je keuze.

Nadat het importeren is afgerond zie je als het goed is je hele gespreksgeschiedenis met diegene verschijnen, al dan niet met mediabestanden. Mogelijk ontbreken wel bepaalde berichten, bijvoorbeeld wanneer je een sticker hebt gestuurd/ontvangen die alleen op WhatsApp beschikbaar is.

Jammer genoeg is het vooralsnog niet mogelijk om in één keer al je WhatsApp-gesprekken te exporteren. Je moet gesprekken dus per stuk overzetten naar Telegram. Verder is het handig om te weten dat de app je WhatsApp-gesprek in één blok overzet. De chats komen dus niet tussen je reeds via Telegram gestuurde gesprek te staan.

Telegram Messenger Telegram FZ-LLC 7,6 (1163 reviews) Gratis via App Store via App Store

Meer tips voor Telegram

Alternatieve chat-apps als Signal en Telegram worden steeds populairder. In grote lijnen doen deze apps hetzelfde als WhatsApp, maar er zijn wel verschillen. Ben je een nieuwe Telegram-gebruiker? Lees dan onze beginnersgids. Hierin helpen we je op weg met praktische tips, bijvoorbeeld over hoe je je profiel aanpast, videobelt en Telegram extra beveiligt.

Lees verder: Telegram beginnersgids: 7 tips om alles uit de chat-app te halen