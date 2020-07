Tip: Zo exporteer je WhatsApp-gesprekken naar je e-mail

Wil je je WhatsApp-gesprekken verwijderen van je telefoon, maar wel ergens kunnen bewaren? We leggen uit hoe gesprekken van WhatsApp exporteren naar je mail in zijn werk gaat.



Zo exporteer je een WhatsApp-gesprek

WhatsApp-gesprekken nemen stiekem best veel ruimte in op je iPhone. Maar gesprekken wil je niet altijd verwijderen. Misschien staat er belangrijke info in of was het een speciaal gesprek dat je graag bewaart. Dan heb je de optie om je WhatsApp-gesprekken te exporteren naar je e-mail. Je kunt het dan wel bewaren, maar het hoeft geen ruimte meer in te nemen in je iPhone-opslag. Zo doe je het:

Open WhatsApp op je iPhone en ga naar het tabblad ‘Chats’; Swipe naar links op het gesprek dat je wil exporteren; Kies ‘Meer’ en vervolgens ‘Exporteer Chat’; Als je de foto’s die in het gesprek zijn gedeeld ook wil exporteren, kies je voor ‘Voeg media bij’. Als je dat niet wil, tik je op ‘Zonder media’; Tik vervolgens op ‘E-mail’ of een andere mail-app; Het gesprek wordt een .txt zip-bestand en automatisch toegevoegd als bijlage in je mail; Typ bij ‘Aan’ het e-mailadres waar het gesprek naartoe moet, zoals je dat bij een andere e-mail ook zou doen, en tik op ‘Verzenden’.

Het zip-bestand is nu verstuurd naar je e-mail. Als je het bestand vervolgens bijvoorbeeld op je laptop wil openen, moet je het zip-bestand eerst uitpakken. Daarna kun je het gesprek teruglezen. Het maakt bij bovenstaande stappen niet uit naar welke app je de geëxporteerde chat stuurt. Zo kun je iedere mail-app kiezen of een andere chat-app waarmee je het gesprek met iemand anders deelt.

Meer weten over WhatsApp?

Wil je je WhatsApp exporteren omdat je een nieuwe iPhone hebt? In onze tip lees je hoe je gemakkelijk apps overzet naar een nieuwe iPhone. Benieuwd naar wat je nog meer met WhatsApp kunt doen? In het filmpje hieronder leggen we nog meer handige WhatsApp-functies uit die je misschien nog niet kent.