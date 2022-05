Zo verstuur je een emoji-reactie in WhatsApp

WhatsApp heeft iets nieuws: emoji-reacties. Daarmee reageer je snel op een app via een emoticon. Dit is hoe de emoji-reacties in WhatsApp werken.

Emoji-reactie versturen in WhatsApp

In veel chat-apps was het al mogelijk om snel te reageren met een emoji. Facebook Messenger, Instagram en Telegram hadden die optie bijvoorbeeld al. Het is een handige manier om een persoon snel te laten zien dat je een bericht hebt gelezen.

Het versturen van een emoji-reactie (WhatsApp noemt ze reactiemeldingen) doe je zo:

Open een chatgesprek in WhatsApp; Houd het bericht waarop je wilt reageren ingedrukt; Selecteer een van de zes emoji’s; Je emoji-reactie verschijnt onder het bericht dat je eerder hebt geselecteerd.

Je hebt de keuze uit zes emoji’s: duim omhoog, hart, lachend gezicht, verbaasd gezicht, verdrietig gezicht en gevouwen handen. Die emoji-reactie kun je ook plaatsen bij je eigen bericht. Door op een emoji-reactie onder een bericht te tikken, zie je door wie hij geplaatst is. Dit is natuurlijk vooral handig bij groepsgesprekken.

Reactiemeldingen uitzetten

Plaatst iemand een emoji-reactie in WhatsApp op jouw appje, dan dan krijg je daar een notificatie van. Wil je die meldingen niet? Het is mogelijk om het ontvangen van notificaties bij emoji’s in WhatsApp uit te zetten:

Open WhatsApp en tik rechtsonder op ‘Instellingen’; Tik op ‘Meldingen;’ Zet de schakelaar achter ‘Reactiemeldingen’ op grijs.

De nieuwe functie wordt via de server toegevoegd, en het is waarschijnlijk niet nodig om een software-update op je iPhone te installeren. Je hebt versie (22.9.76) van WhatsApp nodig, die twee weken geleden al werd uitgebracht. Je controleert of je deze update hebt door naar de App Store te gaan. Zoek daar naar ‘WhatsApp’ en tik naast de app op ‘Bijwerken’ als het er staat.

De emoji-reacties zijn er overigens ook voor WhatsApp Desktop. Zweef je met de muis boven een appje, dan verschijnt er een reactie. Klik erop om de pop-up met de emoji’s tevoorschijn te halen.

