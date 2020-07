Tip: Zo zet je de donkere modus aan in WhatsApp op je Mac

WhatsApp heeft nieuwe functies aangekondigd, waaronder de donkere modus voor WhatsApp Web op je Mac. We laten je zien hoe je dat instelt.

Donkere modus in WhatsApp op je Mac

Gebruik je vaak WhatsApp op je MacBook? Dan heb je vanaf nu de mogelijkheid om zowel in WhatsApp Web als de Mac-app een donker thema te kiezen voor je chats. WhatsApp heeft namelijk vier nieuwe functies aangekondigd, waaronder de donkere modus voor WhatsApp op je Mac. Zo stel je de donkere modus in.

Open WhatsApp Web (of de Mac-app) op je MacBook; Klik op de drie puntjes om het menu te openen en kies ‘Instellingen’; Tik op ‘Thema’; Kies ‘Donker’.

Wil je toch weer een lichte modus, dan volg je dezelfde stappen nogmaals en kies je bij Thema voor ‘Licht’. Hoewel de donkere modus voor iPhone al langer beschikbaar was, had WhatsApp Web voor je MacBook deze optie nog niet. De functie rolt nu uit naar de desktopversie van WhatsApp.

Andere nieuwe WhatsApp-functies

WhatsApp voegt naast de donkere modus voor je MacBook ook geanimeerde stickers toe. Ook kun je voortaan contacten toevoegen door middel van een qr-code. Daarnaast kun je in groepsgesprekken iemand aantikken om in te zoomen op één persoon.

WhatsApp is niet de eerste chat-app die met een donkere versie en geanimeerde stickers komt. Telegram heeft deze functies bijvoorbeeld al jaren. Het lijkt er echter op dat WhatsApp nu ook flink aan het verbeteren is. Onlangs werd ook bekend dat WhatsApp binnenkort op meerdere apparaten te gebruiken is. Daarnaast is het sinds kort mogelijk om met maximaal 8 mensen te videobellen.

