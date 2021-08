Tip: Zo doe je mee aan de bèta van WhatsApp Desktop

WhatsApp Desktop heeft nu een bèta. Wanneer je je hiervoor aanmeldt, kun je als een van de eersten met nieuwe WhatsApp-functies aan de slag. Zo doe je mee.

WhatsApp Desktop bèta van start: zo doe je mee

Je kunt vanaf nu meedoen aan de bèta van WhatsApp Desktop. Enthousiaste gebruikers van de chat-app kunnen hiermee als eersten gebruikmaken van nieuwe functies in de Mac– en Windows-programma’s. Meedoen is heel eenvoudig:

Pak je Mac (of Windows-pc) erbij; Ga naar de officiële bètawebsite van WhatsApp; Download het bètaprogramma en volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie af te ronden.

Is alles gelukt? Top! Je doet nu mee aan de publieke bèta van WhatsApp Desktop. Je kunt vanaf nu als een van de eersten aan de slag met allerlei nieuwe, experimentele functies.

De chat-app gebruikt het bètaprogramma’s om nieuwe functies onder een groot publiek te testen, alvorens de update daadwerkelijk uit te rollen. Hier schuilt dan ook direct het nadeel van de WhatsApp Desktop-bèta in: het programma is minder stabiel dan de ‘normale’ versie.

Wanneer je tegen problemen aanloopt, is het de bedoeling dat je deze meldt bij WhatsApp. Dat kan via het instellingenmenu van de desktop-app.

De toekomst van iPad

Er gaat de komende periode een hoop veranderen voor WhatsApp. De Facebook-dochteronderneming werkt bijvoorbeeld aan een speciale app voor de iPad. Deze staat op zichzelf en is niet afhankelijk van de internetverbinding van je iPhone, zoals nu het geval is.

De toekomst van WhatsApp is dus multiplatform. Jouw berichten worden op de achtergrond gesynchroniseerd, waardoor het niet uitmaakt of je WhatsApp op je iPhone, iPad of Mac gebruikt: de ervaring is overal ongeveer hetzelfde.

Concurrerende chat-apps, zoals Telegram, hebben deze functie overigens al langer. In onderstaand artikel (en video) hebben we meer alternatieven voor WhatsApp op een rijtje gezet.