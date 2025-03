WhatsApp introduceert eigen chat – zo verwijder je die uit je lijst

WhatsApp heeft een eigen chat geïntroduceerd, die standaard tussen je gesprekken staat. Wil je dat niet? Zo verwijder je het gesprek uit je lijst.

WhatsApp introduceert chat

Gebruik je regelmatig WhatsApp? Dan is de kans groot dat je er een nieuwe chat met de berichtendienst bij krijgt. WhatsApp introduceert een eigen chat, waarin het bedrijf tips geeft over de applicatie. Dit gesprek met het officiële account van WhatsApp wordt automatisch toegevoegd aan je lijst met alle chats. Je herkent het officiële account van WhatsApp aan de blauwe geverifieerde badge naast de bedrijfsnaam.

Het nieuwe gesprek met het officiële account van WhatsApp ziet er hetzelfde uit als alle gesprekken met je andere contacten. Het enige verschil is dat je zelf geen berichten kunt versturen in het gesprek. Je ontvangt dus enkel berichten met tips, aankondigingen en nieuwe functies in de chat. Wil je dat niet en wil je de lijst met alle chats zo overzichtelijk mogelijk houden? Wij leggen je uit hoe je het gesprek weer verwijdert.

Zo verwijder je het gesprek

Heb jij sinds kort een chat met het officiële account van WhatsApp? Dan krijg je regelmatig berichten met tips of nieuwe functies van WhatsApp. Als je daar helemaal niet op zit te wachten zijn er verschillende manieren om het gesprek te stoppen. Het is daarbij afhankelijk van je persoonlijke voorkeur. Vind je het handig om op de hoogte te blijven van aankondigingen en nieuwe functies, maar wil je het gesprek niet in je lijst met alle chats hebben staan? Dan kun je het gesprek als volgt verwijderen:

Open ‘WhatsApp’ op je iPhone; Scrol naar de chat met het officiële account van WhatsApp; Veeg de chat naar links; Tik op ‘Meer’; Kies tot slot voor ‘Verwijder chat’.

Heb je deze stappen gevolgd? Dan staat de chat niet meer tussen alle andere gesprekken. Let wel op, want de inhoud van het gesprek wordt dan ook gewist. Als je later nog wilt terugkijken op de tips en aankondigingen is het verstandiger om de chat met WhatsApp te archiveren. Dat doe je door de chat naar links te vegen en op ‘Archiveer’ te tikken. Op die manier staat het gesprek niet in je lijst, maar wordt de chat opgeslagen tussen je gearchiveerde gesprekken.

Meer over WhatsApp

Wil je helemaal geen berichten meer van WhatsApp ontvangen? In dat geval kun je het officiële account van WhatsApp beter blokkeren. Zo voorkom je dat je later alsnog ongewenste berichten van het bedrijf ontvangt. Om het account te blokkeren ga je naar de chat met WhatsApp en tik je bovenin op ‘WhatsApp’. Scrol vervolgens naar beneden en tik op ‘Blokkeer WhatsApp’, zodat je geen berichten meer van het account krijgt.

Het blokkeren van het WhatsApp-account heeft overigens geen gevolgen voor andere chats of functies in de app. Twijfel je of je met het echte account van WhatsApp te maken hebt? Je herkent de chat aan het blauwe vinkje achter ‘WhatsApp’. Ook is het niet mogelijk om berichten in het gesprek te versturen. WhatsApp vraagt dus nooit om je persoonlijke gegevens. Gebeurt dit wel? Dan heb je waarschijnlijk te maken met een nepaccount, dat je het beste direct kunt blokkeren. Vond je deze tip handig? Bekijk dan hier meer over WhatsApp: