Veilig achter het stuur appen: zo werkt WhatsApp in CarPlay

Ogen op de weg, handen aan het stuur: in de auto moet je niet afgeleid worden. Wil je toch een berichtje sturen? Dan kun je hiervoor de combinatie van WhatsApp en CarPlay gebruiken. Zo werkt het.

Zo werkt WhatsApp in CarPlay

CarPlay is Apples platform voor onderweg. Het beste is om onderweg helemaal niet met apps in de weer te zijn, maar wanneer je écht even iets moet regelen is CarPlay de veiligste optie.

Om afleiding te voorkomen, werken lang niet alle apps in CarPlay. Het zou immers onlogisch zijn om onderweg een game te kunnen opstarten. WhatsApp is een uitzondering op de regel: deze app werkt ‘gewoon’ in CarPlay. Zo kun je onderweg handsfree een bericht sturen dat je eraan komt, of een kort belletje plegen.

Dit heb je nodig

Maar eerst, wat heb je nodig om WhatsApp in CarPlay te gebruiken?

Een iPhone met daarop WhatsApp

Auto met ondersteuning voor CarPlay

En eventueel een kabeltje om je telefoon met de auto te koppelen

Check? Vervolgens is het een kwestie van in de auto plaatsnemen en je telefoon verbinden. Sommige auto’s starten nu direct CarPlay op, maar bij andere modellen moet je het Apple-platform nog even aantikken via het dashboardscherm.

Heeft je auto geen ondersteuning voor CarPlay? Overweeg dan om een aftermarketsysteem in te bouwen. Op die manier kun je relatief goedkoop alsnog met CarPlay onderweg.

Lees verder: Vier betaalbare autoradio’s die CarPlay in je auto toveren

Dit kun je met WhatsApp in CarPlay

WhatsApp werkt achter het stuur anders dan op je iPhone. Om afleiding te voorkomen, is de app gestript van een hoop onnodige functies. Het geraamte dat overblijft, kan drie dingen voor je doen.

1. Nieuw bericht sturen

Allereerst kun je een nieuw bericht maken. Hierbij vraagt WhatsApp (via Siri) eerst wie je wil appen, waarna je het berichtje dicteert. Probeer hierbij zo duidelijk mogelijk te articuleren, want Siri heeft nog weleens moeite met verstaan. Dit is helemaal geval wanneer je bijvoorbeeld op de snelweg rijdt.

Gelukkig heeft WhatsApp hier een extra controle voor ingebouwd. Voordat je bericht de deur uitgaat, leest de app voor wat jij zojuist hebt verteld. Als het bericht klopt, zeg je simpelweg “Ja” om het appje te versturen. Klopt het niet, dan kun je de inhoud aanpassen door nogmaals te dicteren.

2. Berichten voorlezen

Uiteraard kun je WhatsApp in CarPlay ook gebruiken om op de hoogte te blijven van nieuwe appjes. Eerst leest de stem voor wie je allemaal heeft geappt, waarna de inhoud wordt voorgelezen. Aan het eind van ieder bericht wordt gevraagd of je direct wil reageren.

3. Bellen

Je kunt onderweg ook met WhatsApp bellen. Eerst vraagt de app wie je te pakken wil krijgen, waarna het telefoongesprek wordt gestart.

Werkt WhatsApp niet op CarPlay?

Lukt het niet om WhatsApp via Apple CarPlay aan de praat te krijgen? Controleer dan of de app wel toegang heeft tot het autoplatform. Dat doe je zo:

Pak je iPhone erbij en open de Instellingen-app; Ga naar ‘Algemeen’ en kies ‘CarPlay’; Tik op de naam van jouw auto en controleer of WhatsApp in de lijst met apps staat; Is dit niet zo? Tik dan op het plusje links van WhatsApp om de app toe te voegen.

Siri werkt niet

Krijg je WhatsApp wel aan de praat, maar wil Siri niet meewerken? Dan heeft de chat-app waarschijnlijk geen toegang tot de stemassistent.

Dat probleem los je op door wederom naar de Instellingen-app op je iPhone te gaan. Kies hier voor ‘Siri en zoeken’ en verschuif de schakelaar bij ‘Sta Siri toe bij vergrendeling’ zodat het vakje groen kleurt. Scrol vervolgens helemaal naar beneden en tik op WhatsApp. Zorg ervoor dat het vakje bij ‘Gebruik met Vraag het aan Siri’ groen kleurt.

WhatsApp in CarPlay start niet op

Krijg je wel het WhatsApp-icoon in CarPlay te zien, maar gebeurt er niets wanneer je erop drukt? Probeer dan eens om WhatsApp van je iPhone te verwijderen, en vervolgens weer opnieuw te installeren. Controleer nu of je WhatsApp wél in CarPlay kunt opstarten.

Belangrijk: maak vooraf een back-up van je chats. Deze reservekopie kun je tijdens het opnieuw installeren weer terugzetten zodat je geen belangrijke chats, foto’s en video’s kwijt bent.