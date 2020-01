Via WhatsApp deel je waarschijnlijk lief en leed met vrienden, je partner, collega’s en kennissen. Om te voorkomen dat persoonlijke gegevens in verkeerde handen komen kun je enkele voorzorgsmaatregelen nemen. Hierbij vier tips om WhatsApp te beveiligen.



WhatsApp beveiligen aan de hand van 4 tips

Een belangrijke noot vooraf: ieder systeem kan gekraakt worden, ook jouw WhatsApp-profiel. Je kunt het kwaadwillenden echter wel lastig maken door enkele ingebouwde functies aan te zetten. Hierdoor slaan hackers jouw profiel hopelijk over, omdat er makkelijkere ‘prooien’ zijn.

1. Stel tweestapsverificatie in

Tweestapsverificatie klinkt ingewikkeld, maar het is eigenlijk best simpel. Zodra je dit aanzet, moet je tijdens het registreren van je telefoonnummer een toegangscode invullen. Deze staat los van WhatsApp, waardoor het voor een hacker moeilijker is om toegang te krijgen tot je gegevens.

Zo stel je WhatsApp tweestapsverificatie in:

Open WhatsApp op je iPhone en ga naar ‘Instellingen’; Kies ‘Account’ en tik op ‘Verificatie in twee stappen’; Verschuif de schakelaar zodat het vakje groen wordt.

2. Gebruik Face ID (of Touch ID)

Je ontgrendelt je iPhone waarschijnlijk tientallen keren per dag met een scan van je vinger of gezicht. Deze beveiligingsmaatregelen kun je ook gebruiken om de inhoud van specifieke apps af te schermen, waaronder WhatsApp. De chat-app beveiligen met Face ID of Touch ID doe je zo:

Open WhatsApp en ga naar ‘Instellingen’; Tik op ‘Privacy’ en kies ‘Schermvergrendeling’; Verschuif de schakelaar bij de bovenste optie.

Kom je er niet uit, of wil je meer weten? Lees dan ons uitgebreide artikel met gedetailleerde instructie over Face ID/Touch ID voor WhatsApp.

3. Beveilig je voicemail

WhatsApp-fraude wordt een steeds groter probleem. Eén van de nieuwste technieken die hackers gebruiken om jouw profiel te kapen heeft met je voicemail te maken. Tijdens het aanmelden bij WhatsApp kun je ervoor kiezen om de aanmeldcode per bericht te ontvangen, maar wanneer dit niet lukt, wordt je gebeld.

Wanneer je vervolgens niet opneemt, komt de code in je voicemailbox terecht. Als deze slecht is beveiligd – bijvoorbeeld met een wachtwoord als “0000” – is het voor hackers een peulenschil om de WhatsApp-toegangscode te ontfutselen. Deze gebruiken ze vervolgens tijdens het aanmelden om jouw profiel te kapen.

Stel dus een sterk wachtwoord voor je voicemail in. Hoe je dit doet, verschilt per provider. Begin in ieder geval altijd met het bellen van nummer 1233. Volg daarna onderstaande aanwijzingen:

KPN: Toets 2 om naar de instellingen te gaan en kies optie 1 om de toegangscode te wijzigen. Voer een nieuw wachtwoord in.

Toets 2 om naar de instellingen te gaan en kies optie 1 om de toegangscode te wijzigen. Voer een nieuw wachtwoord in. Tele2: Kies optie 4 in het menu en vervang de code.

Kies optie 4 in het menu en vervang de code. T-Mobile: Toets 9 om naar de instellingen te gaan en toets nogmaals 2, gevolgd door 2. Voer nu een nieuw wachtwoord in.

Toets 9 om naar de instellingen te gaan en toets nogmaals 2, gevolgd door 2. Voer nu een nieuw wachtwoord in. Vodafone: Kies optie 11 in het hoofdmenu en toets 2, gevolgd door 3. Voer nu een nieuwe pincode in.

4. Berichten in WhatsApp beveiligen

We hebben nu de aanmeldprocedure voor WhatsApp zo veilig mogelijk gemaakt. Nu is het tijd om de daadwerkelijke inhoud, je chats, te vergrendelen. Hiervoor gebruik je end-to-end encryptie. Dit klinkt lastig, maar het betekent dat alleen jij en de persoon met wie je kletst de inhoud van jullie berichten kunnen lezen.

Volg onderstaande aanwijzingen om te checken of je berichten goed beveiligd zijn:

Pak je iPhone erbij en open een WhatsApp-gesprek; Tik op de naam van het contact om het informatiescherm te openen; Tik op ‘Versleuteling’ om de QR-code en 60-cijferige code te zien; Als je contact in de buurt is en deze streepjescode scant krijg je een groen vinkje te zien. Je weet nu zeker dat de inhoud van jullie chats privé is.

Lees verder: Zo werkt end-to-end encryptie in WhatsApp

