Nieuwe functie maakt WhatsApp-berichten nóg beter (en die vind je hier)

WhatsApp heeft er een nieuwe functie bij, die alle berichten nóg beter maakt. Zo schakel je de nieuwe feature in bij WhatsApp!

WhatsApp voegt functie toe

Updaten maar! Er is weer een nieuwe softwareversie voor WhatsApp beschikbaar. In de vernieuwde versie van WhatsApp krijgen alle berichten er een nieuwe functie bij. WhatsApp krijgt ondersteuning voor het vertalen van tekstberichten. Zo wil de berichtendienst het gemakkelijker maken om gebruikers uit verschillende landen met elkaar te laten communiceren. Krijg je een bericht in een vreemde taal binnen? Dat is met de nieuwe vertaalfunctie van WhatsApp geen probleem meer.

WhatsApp biedt op de iPhone ondersteuning voor het vertalen van teksten in negentien talen. Dat zijn onder andere Nederlands, Engels, Frans, Duits, Portugees, Spaans en Mandarijn. Heb je vrienden of collega’s in het buitenland, waarmee je regelmatig berichten uitwisselt in WhatsApp? Dan kun je voortaan in je moedertaal communiceren, want WhatsApp vertaalt alle berichten automatisch met de nieuwe functie ingeschakeld.

Zo werkt vertalen

Het is in de nieuwste versie van WhatsApp mogelijk om berichten in privéchats, groepsgesprekken en kanalen te vertalen. Het omzetten van de berichten naar een andere taal gebeurt lokaal op je iPhone, zodat ze end-to-end versleuteld blijven. Zo weet je zeker dat niemand je vertaalde berichten kan lezen, zelfs WhatsApp of Apple niet. Wil je een bericht vertalen? Zo werkt de nieuwe functie bij alle berichten in WhatsApp:

Open ‘WhatsApp’ op je iPhone; Kies een privéchat, groepsgesprek of kanaal; Ga naar een tekstbericht; Houd dit bericht ingedrukt; Tik tot slot op ‘Vertaal’.

Met de nieuwe functie kun je in WhatsApp selecteren in welke taal een bericht is geschreven en naar welke taal je de tekst wilt omzetten. Het is daarnaast mogelijk om taalpakketten te downloaden, zodat je berichten in de toekomst snel kunt vertalen. WhatsApp op de iPhone biedt ondersteuning voor negentien talen, op de Android is dat een stuk minder met slechts zes talen. In de toekomst worden met een update mogelijk meer talen toegevoegd.

Meer over WhatsApp

Het is helaas nog niet mogelijk om alle berichten in WhatsApp standaard te vertalen. In plaats daarvan moet je ieder tekstbericht ingedrukt houden en apart omzetten naar een andere taal. WhatsApp voor Android biedt deze mogelijkheid wel, waardoor de kans groot is dat de versie voor iOS alle tekst binnenkort ook automatisch vertaalt. Het is in ieder geval een handige functie, die alle berichten in WhatsApp nog beter maakt.

Zeker als je vrienden of collega’s in het buitenland spreekt via WhatsApp is de functie een handige toevoeging. Het is niet meer nodig om deze gesprekken in het Engels of een andere gemeenschappelijke taal te voeren, want iedereen kan in zijn eigen moedertaal communiceren. WhatsApp vertaalt de tekst vervolgens voor je, zonder dat je daar een andere app voor nodig hebt.

De nieuwe functie is nu beschikbaar voor alle gebruikers. Zie je de vertaalfunctie nog niet? Controleer dan of je de recentste versie van WhatsApp wel hebt geïnstalleerd, dat is versie 25.26.72. Het duurt doorgaans enkele dagen tot weken, voordat alle gebruikers aan de slag kunnen met nieuwe features. Wil je meer weten over WhatsApp? Bekijk hier meer nieuws en tips over de berichtendienst: