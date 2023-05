WhatsApp achtergrond instellen: zo kies je een eigen afbeelding

Heb je veel chats in WhatsApp? Dan ziet het er vaak nogal hetzelfde uit. De oplossing is dan het instellen van een achtergrond in WhatsApp. Dan weet je altijd meteen welke chat je open hebt staan!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Achtergrond instellen voor WhatsApp

Als je al een tijdje WhatsApp gebruikt, heb je vaak veel verschillende chatgesprekken. Nu zie je bovenaan de chat met wie (of welke groep) je praat als je een chat open hebt staan. Maar daar let je niet altijd op. Door het instellen van een achtergrond in WhatsApp zie je altijd welke chat je open hebt staan en kun je ook de tekst nog wat beter leesbaar maken.

In de app zitten veel achtergronden waar je uit kunt kiezen. Maar er is meer: het is namelijk ook mogelijk om een van je eigen foto’s in te stellen als achtergrond. Wij leggen uit hoe je een standaard achtergrond instelt én hoe je een eigen foto kiest.

WhatsApp achtergrond instellen op iPhone Start WhatsApp op je iPhone; Tik op ‘Chats’ en open de chat waarvan je de achtergrond wilt aanpassen; Bovenaan tik je op de naam van diegene waar je mee praat (of de naam van de groep); Kies voor ‘Achtergrond en geluid > Kies een nieuwe achtergrond’; Kies voor ‘Helder’, ‘Donker’ of ‘Effen kleuren’ en tik op de gewenste achtergrond. Je kunt hier ook voor ‘Foto’s’ kiezen en je eigen afbeelding gebruiken; Tik op ‘Stel in’ om de achtergrond in te stellen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wil je voor elke chat de achtergrond gelijktrekken? Dan volg je de onderstaande stappen.

Open WhatsApp op je iPhone en tik onderaan op ‘Instellingen’;

Kies voor Chats > Chatachtergrond;

Tik op ‘Kies een nieuwe achtergrond’;

Kies een van de standaardachtergronden of selecteer een van je eigen foto’s;

Tik op ‘Stel in’ om de achtergrond van WhatsApp aan te passen.

Vind je na het instellen van een achtergrond in WhatsApp het toch niet helemaal jouw ding? Dan kun je de standaard achtergrond weer aanzetten. Je kiest dan op het tabblad Chatachtergrond voor de optie ‘Standaard achtergrond’.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het Apple-nieuws? Of meer leuke Apple-tips? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!