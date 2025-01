Soms is WhatsApp net te onduidelijk om goed te kunnen lezen, maar daar kun je wat aan doen! Zo maak je WhatsApp beter leesbaar voor iedereen!

3 tips om WhatsApp beter leesbaar te maken voor iedereen

WhatsApp is een van de populairste apps in Nederland. Maar soms zijn de berichten op WhatsApp net niet lekker te lezen. Gelukkig kun je daar eenvoudig wat aan doen door bijvoorbeeld het standaard chatthema aan te passen. Maar er zijn nog meer instellingen die je kunt aanpassen om de tekst net wat beter leesbaar te maken! In deze iPhone-tips voor WhatsApp laten we je er een aantal zien!

1. Tekst groter maken

De makkelijkste manier om tekst beter leesbaar te maken in WhatsApp is om het standaard lettertype te vergroten. Dit kun je jammer genoeg niet in WhatsApp zelf doen, maar het is wel mogelijk om het op een andere manier aan te passen. Dat doe je via de instellingen van je iPhone. Houd er dan wel rekening mee dat ook andere apps deze instellingen gaan gebruiken.

Lettertypen beter leesbaar maken op je iPhone (en apps als WhatsApp) Open de ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Toegankelijkheid’; Tik op ‘Weergave en tekstgrootte’; Schakel de opties ‘Vette tekst’, ‘Grotere tekst’, en ‘Verhoog contrast’ in;

Als je de tekst nog beter leesbaar wilt maken kun je ook nog met de andere opties op het tabblad ‘Weergave en tekstgrootte’ experimenteren.

2. Standaard chatthema aanpassen

In WhatsApp kun je een thema aan een chat hangen. Standaard is dat een lichte achtergrond met lichtgroene tekstballonnen. Dit is niet altijd fijn leesbaar, maar daarom is het fijn dat je het standaard chatthema naar wens kunt aanpassen. Zo kun je het net wat lekkerder leesbaarder te maken.

Om het standaardthema van chats aan te passen volg je onderstaande stappen.

Open WhatsApp en tik onderaan op ‘Instellingen’;

Kies voor ‘Chats’;

Tik op ‘Standaard chatthema’;

Selecteer een achtergrond en een chatkleur die goed leesbaar zijn.

3. WhatsApp Web gebruiken (op iPad)

Je iPhone heeft natuurlijk maar een vrij klein scherm. Een handig trucje is dan om WhatsApp op een groter scherm te gebruiken, zoals een iPad.

Op een echte iPad-app voor WhatsApp moet je waarschijnlijk nog even wachten. Maar je kunt wel op een andere manier WhatsApp op je iPad gebruiken. Dat doe je door middel van WhatsApp Web.

Open WhatsApp op je iPhone en tik op ‘Instellingen’;

Kies voor ‘Gekoppelde apparaten’ en tik op ‘Koppel een apparaat’;

Open Safari op je iPad en surf naar web.whatsapp.com;

Richt de camera van je telefoon op het iPad-scherm om de code te scannen;

Je kunt nu WhatsApp op je iPad (met een groter scherm) gebruiken.

Meer tips voor WhatsApp

