WeTransfer voor beginners: zo verstuur je razendsnel grote bestanden

Als je grote bestanden wil sturen die niet als bijlage in een mail passen, dan biedt WeTransfer al jaren uitkomst. De dienst heeft een eigen Mac-app, maar ook in de browser werkt het heel eenvoudig. Hier lees je er alles over.

WeTransfer voor beginners

Met WeTransfer kun je tot 2GB aan bestanden in één keer gratis versturen. De ontvanger krijgt dan een downloadlink van WeTransfer toegestuurd. Wanneer je hierop klikt, kun je de bestanden als zip-bestand downloaden op je apparaat.

De downloadlink blijft zeven dagen geldig. Wil je meer gigabytes aan bestanden in één keer versturen, of wil je dat de link langer bewaard blijft? Dan kun je overwegen om WeTransfer Pro aan te schaffen. Benieuwd hoe WeTransfer werkt? In dit artikel leggen we het je uit.

Website

De eerste manier om bestanden te versturen is via de website van WeTransfer. Het uploaden van bestanden werkt heel makkelijk. Open de website en sleep je bestanden vanuit Finder of je bureaublad naar het venster van je browser. Doe dit voor alle bestanden die je wil versturen. Je hebt daarna twee verschillende opties.

De eerste is het versturen van de transfer via e-mail. Vul het e-mailadres van de ontvanger in en daarna die van jezelf. Schrijf er eventueel nog een bericht bij en klik op ‘Versturen’. Wanneer de ontvanger je bestanden heeft gedownload, krijg jij een mail om je hiervan op de hoogte te stellen.

De tweede optie is om alleen een link op te halen. Klik hiervoor op de drie puntjes en vink ‘Transfer link ophalen’ aan. Sleep de bestanden in het venster en klik op ‘Creëer mijn link’. Wanneer je op ‘Kopiëer link’ klikt, is de link op je klembord geplaatst en kun je deze in elk gewenst programma of tekstveld plakken om met iemand te delen.

Mac-app

Hoewel de website al erg eenvoudig werkt, maakt de Mac-app het je nog gemakkelijker. Als je het vaak gebruikt, mag de app van WeTransfer eigenlijk niet ontbreken op een MacBook. Wanneer je de app hebt geïnstalleerd krijg je een WeTransfer-icoontje te zien, rechtsboven in de menubalk. Het enige wat je hoeft te doen is een bestand te selecteren en naar het icoontje toe te slepen. Je bestand wordt dan vanzelf geüpload.

Heb je het bestand niet bij de hand? Klik dan op het icoontje en vervolgens op ‘Upload files’. Dan kan je zelf je bestanden selecteren. Zodra je bestand is geüpload, krijg je een pushbericht met een knop om de link te kopiëren. Deze wordt op je klembord geplaatst zodat je het zelf in een tekstveld kan plakken. Deze link kun je vervolgens op een door jou gewenste manier versturen, bijvoorbeeld via e-mail of een WhatsApp-bericht.

iOS-app: Collect

Voor iPhone en iPad heeft WeTransfer ook een handige app. Deze is misschien wat lastiger te vinden, omdat het niet WeTransfer in de titel heeft. De app heet namelijk ‘Collect: Save and share ideas’. Na het downloaden van de app krijg je een kleine introductie. Daarna kun je in de app aan de slag.

De app werkt heel intuïtief. Om een bestand te uploaden druk je op het plusje, waarna je het soort bestand kiest. Je hebt hier zelfs de optie om een document dat je op papier hebt in te scannen. Je hebt in de app ook de mogelijkheid om een moodboard te creëren met verschillende soorten bestanden.

Wil je alleen snel bestanden versturen, tik dan rechtsboven op ‘share files’. Je krijgt dan direct de optie om de link via een externe app te delen, of een link te kopiëren. Hierbij kun je instellen of ontvangers het bestand alleen mogen inzien of ook mogen bewerken.

Meer over bestanden delen

Wil je op een andere manier bestanden delen? Op iPhoned leggen we verschillende manieren uit om iets door te sturen. Sinds de iOS 13.4-update is het ook mogelijk om mappen in je iCloud te delen met anderen. Ook via AirDrop kun je razendsnel bestanden doorsturen. Werkt AirDrop niet? Dan geven we tips hoe je dit op kunt lossen.