Welke MacBook heb ik? Zo controleer je het in 3 stappen

Apple heeft de afgelopen jaren veel verschillende MacBooks uitgebracht, dus het is helemaal niet gek dat je niet meer weet welke versie jij hebt. In deze tip leggen we uit hoe je snel en simpel checkt welke MacBook je hebt.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Welke MacBook heb ik?

De meeste gebruikers zullen het verschil tussen de MacBook Air, MacBook Pro en normale MacBook wel weten, maar Apple heeft inmiddels zoveel versies uitgebracht dat je misschien het overzicht kwijt bent. Ga je bijvoorbeeld je MacBook verkopen of repareren, of wil je weten of jouw laptop de aankomende macOS-update wel krijgt? Dan is het handig om te weten welke MacBook je precies hebt.

Gelukkig is het heel makkelijk om jouw MacBook-model te checken. Dit kan op verschillende manieren, maar het makkelijkst is om het via ‘Over deze Mac’ te checken. Volg hiervoor het stappenplan hieronder.

Pak je MacBook erbij en klik linksboven in de menubalk op het Apple-icoontje; Kies vervolgens voor ‘Over deze Mac’; Hierna zie je bij ‘Overzicht’ precies welke MacBook je hebt. In mijn geval is dit dus de 13 inch-MacBook Pro uit 2017.

Kun je je MacBook niet opstarten? Dan vind je het modelnummer van je laptop op de onderkant van het apparaat. Dit is bijvoorbeeld A1706, en dat modelnummer kun je vervolgens opzoeken via Google om erachter te komen welke MacBook je precies in bezit hebt. Gebruik je een iMac, Mac Pro of Mac mini, dan kun je het modelnummer ook op de behuizing van het apparaat vinden.

iPhone of iPad herkennen

Wil je juist weten welke iPhone of iPad je hebt? Dat is ook heel makkelijk op te zoeken. In de instellingen-app van je smartphone of tablet is terug te vinden over welk type je precies bezit. In de tips hieronder lees je er alles over.

→ Welke iPhone heb ik? Zo check je het in 3 stappen

→ iPad herkennen: zo kom je erachter welke iPad je hebt