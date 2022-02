Welke iPhone heeft de beste camera anno 2022?

Maak je graag foto’s en ben je zoek naar een iPhone met een (hele) goede camera? iPhoned vertelt je welke iPhone anno 2022 de beste camera heeft!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Welke iPhone heeft anno 2022 de beste camera?

Op deze vraag kunnen we snel het antwoord geven: de iPhone met de allerbeste camera in 2022 is de iPhone 13 Pro en de iPhone 13 Pro Max. Toch zijn er meer iPhones met een goede camera en zit er behoorlijk wat (prijs)verschil tussen de toestellen.

iPhone 13 Pro (Max) camera

De camera van de iPhone 13 Pro en de iPhone 13 Pro Max is net iets beter dan die van de iPhone 13 (mini). Dit komt omdat Apple de iPhone 13 Pro (Max) een grotere sensor heeft gegeven, die bovendien ook ietsje lichtsterker is. Bij het nemen van foto’s overdag merk je daar niet zo heel veel van, maar bij nachtfotografie zie je het verschil wel.

De reguliere iPhone 13 heeft twee camera’s op de achterkant. De iPhone 13 Pro en de iPhone 13 Pro Max hebben er drie. De Pro (Max) heeft namelijk een extra telelens die je kunt gebruiken om optisch in te zoomen. Ook de iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max hebben deze drie lenzen, maar de telelens is wel iets gevoeliger voor ruis.

Meer camera-functies voor iPhone 13 Pro (Max)

De iPhone 13 Pro heeft niet alleen de beste camera, maar bezit daarnaast ook een aantal functies die de gewone iPhone 13 niet heeft. Zo kun je bijvoorbeeld fotograferen in Apple ProRAW. Als je regelmatig foto’s nabewerkt, levert dat formaat vaak betere resultaten op. Overigens hebben de iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max ook ondersteuning voor Apple ProRAW.

Optische zoom

Met de iPhone Pro (Max) kun je maximaal 6x optisch inzoomen. Bij de iPhone 13 (mini) is dit slechts 2x. Let op: dit wordt berekend vanaf het meest uitgezoomde perspectief. Met optisch zoomen haal je beeld dichterbij zonder kwaliteitsverlies, maar met digitale zoom raak je altijd wat scherpte van je foto kwijt.

Macrofotografie

Er is nog een extra functie die je iPhone 13 Pro (Max) heeft. Je kunt namelijk ook macrofoto’s maken. Macrofotografie is het maken van foto’s op zeer korte afstand. De verbeterde ultragroothoeklens van de Pro en Pro Max kan al scherpstellen op een afstand van slechts twee centimeter.

Lees meer: Ultieme cameratest: iPhone 13 Pro vs spiegelreflex

Andere iPhones met een goede camera anno 2022

Betekent dit dat de camera van bijvoorbeeld de iPhone 12 Pro (Max) slecht is? Nee hoor, want dit toestel maak nog steeds prima foto’s. Vooral de camera van iPhone 12 Pro (Max) komt behoorlijk in de buurt van de iPhone 13 Pro (Max)-camera.

Veel ouder dan een iPhone 12 Pro moet je echter niet gaan, als je op zoek bent naar een iPhone met de beste camera. Probeer ook zoveel mogelijk om een toestel te kiezen met drie camera’s aan de achterkant. Je hebt dan veel meer opties om foto’s te maken.

Uiteraard zitten er ook wat verschillen tussen het vorige topmodel met de beste camera (de iPhone 12 Pro Max) en de iPhone 13 Pro (Max). Zo is de telelens van de iPhone 13 Pro (Max) een stukje lichtgevoeliger en dat merk je tijdens het maken van nachtfoto’s. Ook mis je de macrofunctie op de iPhone 12 Pro (Max), hoewel je ook zonder een iPhone 13 Pro op andere manieren een macrofoto kunt maken.

iPhoned top 3: iPhone met beste camera anno 2022

Wanneer we een top drie maken van de iPhone met de beste camera anno 2022, dan ziet die er als volgt uit. De iPhone 13 Pro en de iPhone 13 Pro Max delen de eerste plek, omdat de camera’s op deze toestellen vrijwel hetzelfde zijn.

Al deze iPhones hebben drie lenzen waarmee je de meeste opties hebt om alles uit je passie voor fotografie te halen. De iPhone 12 Pro (Max) is refurbished al vaak voor een nette prijs te krijgen. Je bespaart dan behoorlijk wat geld wanneer je de iPhone 13 Pro (Max) nog iets te duur vindt en niet per se het allerbeste toestel hoeft te hebben op cameragebied.

Wil je meteen op zoek naar een nieuwe iPhone met goede camera? Check dan onze prijsvergelijkers, dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!

Apple iPhone 13 Pro prijzen vergelijken Abonnement v.a. € 55,50 p/m Met abo nnement Los nieuw v.a. € 1.137,- Los toestel

iPhone met beste camera anno 2022: budgetkeuze

Vind je ook de iPhone 12 Pro nog te duur? Dan hebben we nog een tip voor je. Wacht nog even op de iPhone SE 2022. Waarschijnlijk krijgt deze budget-iPhone wederom een enkele camera en dat is jammer, klopt. Maar er zit wel een razendsnelle chip in het toestel.

Hopelijk voorziet Apple dit toestel van een betere camerasensor of gaan ze aan de camerasoftware sleutelen die de nieuwe chip gebruikt, zodat de iPhone SE 2022 ook voor liefhebbers van fotografie met een kleine budget een prima keuze kan worden.

Wil jij altijd op de hoogte zijn van het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.