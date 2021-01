Apple heeft de afgelopen jaren erg veel verschillende iMacs uitgebracht. Het is dus helemaal niet zo gek dat je niet meer precies weet welke versie je hebt. In dit artikel leggen we daarom uit hoe je erachter komt welke iMac je hebt.

Welke iMac heb ik? Zo kom je erachter

De iMac is zonder twijfel één van Apples meest iconische producten. Door de jaren heen heeft het bedrijf heel veel modellen op de markt gebracht en soms zijn de (uiterlijke) verschillen minimaal. Helemaal wanneer je computer al wat ouder is, is het dus niet vreemd dat je weleens “Welke iMac heb ik nou eigenlijk?” heb gedacht.

Gelukkig is het vrij simpel om te achterhalen welk model je hebt. Deze informatie is bijvoorbeeld handig wanneer je je computer gaat laten repareren. Door precies aan te geven welke Apple-computer je hebt, kun je eerder geholpen worden.

Zo check je welk iMac-model je hebt:

Start je iMac op en klik op het Apple-logo linkboven in het scherm; Selecteer ‘Over deze Mac’, de optie die bovenaan het uitgeklapte menu staat; In het scherm dat nu verschijnt staat welke iMac jij hebt, bijvoorbeeld ‘iMac (27-inch, medio 2019)’.

Alternatieve manieren

Kun je de iMac niet meer opstarten? Probeer dan via de verpakking te achterhalen welk model je hebt. Wanneer je de computer zelf of bij een erkende verkoper hebt aangeschaft, staat (als het goed is) ook op de aankoopbon om welk model het gaat.

Staat het model niet op de verpakking of factuur? Probeer dan het serienummer van je apparaat te achterhalen. Deze is meestal naast de barcode te vinden. Noteer het serienummer en voer deze vervolgens op de officiële Apple-website in om te checken welke iMac jij hebt.

Werken bovenstaande opties niet? Dan kun je altijd nog proberen op de verpakking of iMac zelf te speuren naar het Apple-onderdeelnummer. Dit nummer lijkt op ‘MMQA2xx/A’, waarbij ‘xx’ een variabele is die per land verschilt. Via de officiële website van Apple kun je aan de hand van dit onderdeelnummer vervolgens achterhalen welk model je hebt.

Andere Apple-apparaten checken

Wil je juist weten wat voor iPad, iPhone of MacBook je hebt? Ook dat is heel makkelijk te achterhalen. Op de MacBook werkt het precies hetzelfde als hierboven beschreven. Op de iPhone en iPad duik je daarentegen de Instellingen-app in. In onderstaande gidsen vind je uitgebreide instructies om te achterhalen welk Apple-apparaat je hebt:

