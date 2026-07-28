Zo kom je er makkelijk achter welke versie van de AirPods je hebt

Weet je niet precies welk model van de AirPods je hebt? Geen probleem. Wij vertellen je hoe je er zo snel mogelijk achter komt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo weet je snel welke versie van de AirPods je hebt

AirPods lijken ontzettend veel op elkaar. Toch is er een manier waarop je makkelijk kunt zien welke versie van de oordopjes jij hebt. De makkelijkste manier is dan om het modelnummer te checken. Dat doe je het eenvoudigst via de instellingen van je iPhone of iPad. Verbind je AirPods met je iPhone of iPad en open de ‘Instellingen’. Kies daarna voor ‘Bluetooth’ en zoek je AirPods in de lijst.

Vaak staat het model al in de naam, maar als dat niet zo is, dan tik je op het rondje met de letter ‘i’ naast je AirPods. Scrol vervolgens naar onderen waar je het modelnummer ziet staan. Dit nummer begint altijd met de letter A.

Vergelijk het gevonden nummer daarna met de modelnummers in deze lijst:

AirPods 4 met ruisonderdrukking: A3056, A3055 of A3057

A3056, A3055 of A3057 AirPods 4: A3053, A3050 of A3054

A3053, A3050 of A3054 AirPods Pro 3: A3063, A3064 of A3065

A3063, A3064 of A3065 AirPods Pro 2 met USB-C-case: A3047, A3048 of A3049

A3047, A3048 of A3049 AirPods Pro 2 met Lightning-case: A2931, A2699 of A2698

A2931, A2699 of A2698 AirPods 3: A2565 of A2564

A2565 of A2564 AirPods Max 2: A3454

A3454 AirPods Max 1 met USB-C: A3184

A3184 AirPods Max 1 met Lightning: A2096

A2096 AirPods Pro 1: A2084 of A2083

A2084 of A2083 AirPods 2: A2032 of A2031

A2032 of A2031 AirPods 1: A1523 of A1722

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Modelnummer op de AirPods zoeken

Kun je het nummer niet via Instellingen vinden? Kijk dan op de AirPods zelf. Bij gewone AirPods en AirPods Pro staat het modelnummer aan de onderkant van ieder oordopje. Je moet er dan wel even een vergrootglas bij pakken, want de tekst is heel klein. Maar je kunt natuurlijk ook je iPhone als vergrootglas gebruiken.

Bij de AirPods Max vind je het nummer achter het linkeroorkussen. Je kunt het oorkussen makkelijk bij de AirPods Max (2) verwijderen door er zachtjes aan te trekken.

Meer Apple-tips