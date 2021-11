Welke AirPods heb ik? Zo check je het in 4 stappen

Er zijn inmiddels vijf soorten AirPods verkrijgbaar. Het kan dus best lastig zijn om de verschillende oordoppen uit elkaar te houden. Hier achter komen is gelukkig niet zo moeilijk. Welke AirPods heb ik? Juist, deze!

Welke AirPods heb ik?

AirPods: inmiddels zijn ze niet meer uit het assortiment van Apple weg te denken. In 2017, toen de eerste versie van de iconische oordopjes uitkwamen, werden ze nog belachelijk gemaakt maar aan het eind van de dag lacht Apple het hardst. Inmiddels zijn AirPods namelijk een van de belangrijkste omzetbronnen. Daarom brengt Apple ook regelmatig een nieuwe versie uit.

Waar het in 2017 begon met de eerste AirPods, zijn we inmiddels aanbeland bij de de derde generatie. Tussendoor bracht Apple ook nog de AirPods 2, duurdere AirPods Pro-oordopjes en de AirPods Max uit, een hoogwaardige hoofdtelefoon.

Omdat de verschillen tussen sommige modellen best klein zijn, kun je het best naar het modelnummer kijken om te checken welke AirPods jij hebt. Dat doe je zo:

Pak je iPhone (of bijvoorbeeld je iPad of Mac) erbij; Open de Instellingen-app en ga naar ‘Bluetooth’; Zoek jouw AirPods in de lijst en tik op het informatieteken ernaast; Vervolgens krijg je onder meer het modelnummer (beginnend met letter “A” te zien). Noteer deze.

Kom je er niet helemaal uit? Op de AirPods zelf staat het modelnummer ook. Je vindt deze op de eerste regel van de geprinte tekst op de onderkant van ieder oortje. Draag je een AirPods Max? Dan staat het modelnummer onder het linkeroorkussen. Er is echter maar één soort AirPods Max, dus er is geen twijfel welke variant jij hebt.

Opzoeken maar

Heb je het modelnummer van je AirPods genoteerd? Dan is het een kwestie van deze opzoeken in onderstaande lijst.

Oplaadcase controleren

AirPods krijgen stroom door ze in een oplaadcase te stoppen. Net als dat er verschillende soorten oordoppen zijn, verkoopt Apple ook allerlei varianten oplaaddoosjes.

In principe doen deze allemaal hetzelfde – het opladen van je AirPods – maar sommige versies hebben draadloos opladen. Deze kun je dus bijvoorbeeld via MagSafe van stroom voorzien en hebben geen bedrade aansluiting nodig.

Je vindt het modelnummer van je AirPods-oplaadcase aan de onderkant van het doosje. Vervolgens kun je deze weer opzoeken in de tabel:

Versie Modelnummer Draadloos opladen? Introductiejaar MagSafe-oplaadcase voor AirPods 3 A2566 Ja 2021 MagSafe-oplaadcase voor AirPods Pro A2190 Ja 2021 Oplaadcase voor AirPods Pro A2190 Nee 2019 Draadloze oplaadcase voor AirPods (2) A1938 Nee 2019 Lightning-oplaadcase voor AirPods (2) A1602 Nee 2017

Je kunt trouwens ook aan de buitenkant van een oplaadcase zien of deze draadloos kan opladen, of niet. Modellen die dit wél kunnen, hebben namelijk een ledlichtje aan de voorkant. AirPods-oplaaddoosjes zonder deze mogelijkheid hebben dit lampje niet.

De nieuwste AirPods

We hebben er lang op moeten wachten, maar in 2021 bracht Apple de derde generatie AirPods uit. De nieuwe oordopjes lijken qua design meer op de AirPods Pro en ook qua functies wordt er het een en ander ‘geleend’. Hoe de AirPods 3 bevallen en of de oordopjes een aanrader zijn, lees (of kijk) je in onze review.

