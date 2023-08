Handig: zo kun je alle wekkers in één keer uitzetten op je iPhone

Zet jij ‘s ochtends meerdere wekkers? Dan hebben we een handige tip voor je, want je kunt alle wekkers in één keer uitzetten op je iPhone! Zo werkt dat.

Wekkers zetten op je iPhone

Heb jij moeite met opstaan in de ochtend? Of ben je bang dat je je verslaapt? Dan is het slim om meerdere wekkers te zetten, zodat je gegarandeerd wakker wordt. Zodra je wakker bent, is het uitzetten van al deze wekkers helaas niet zomaar gebeurd. Het is namelijk niet standaard mogelijk om al je wekkers in één keer uit te zetten op je iPhone.

Een handige truc brengt daar nu verandering in, want dan kun je eindelijk wél alle wekkers direct uitzetten op je iPhone. Je hoeft dan niet meer alle schakelaars apart uit te zetten. Dat scheelt weer wat werk in de ochtend, waardoor het wakker worden toch net iets fijner verloopt. Wij leggen je uit hoe je de nieuwe functie op je iPhone zet!

Zo zet je alle wekkers in één keer uit

Er is namelijk een handige shortcut gemaakt, die je toe kunt voegen aan de Opdrachten-app van Apple. Als je de shortcut uitvoert, worden alle wekkers op je iPhone automatisch uitgezet via Opdrachten. Om de nieuwe functie op je telefoon te zetten, moet je dus wel Apple’s Opdrachten-app geïnstalleerd hebben. De app is gratis beschikbaar in de App Store:

Heb je Opdrachten geïnstalleerd? Of had je de app al op je iPhone staan? Doorloop dan de volgende stappen, zodat je al je wekkers in één keer kunt uitzetten op je iPhone!

Download de shortcut via deze link; Open ‘Opdrachten’ op je iPhone; Ga naar ‘Alle Opdrachten’; Kies voor de drie puntjes bij ‘Toggle Off All Alarms’; Tik op het pijltje naar rechts naast ‘Herhaal onderdeel Uit’; Zet tot slot de schakelaar achter ‘Toon bij uitvoeren’ uit.

Door de schakelaar achter ‘Toon bij uitvoeren’ uit te zetten, hoef je niet iedere wekker goed te keuren die de shortcut uitschakelt. Om de shortcut uit te voeren, tik je simpelweg op de taak in de Opdrachten-app. Zo kun je direct alle wekkers op je iPhone uitzetten!

Wil je niet altijd Opdrachten openen om de shortcut te gebruiken? Voeg dan een widget met de shortcut toe aan je beginscherm, zodat je de functie direct kunt gebruiken als je wakker bent. Hier leggen we uit hoe je een widget vanaf iOS 14 en nieuwer op je beginscherm plaatst.

Meer iPhone-tips

Met de nieuwe shortcut voorkom je dat je in de ochtend onnodig wordt verrast door wekkers, die afgaan als je al wakker bent. Door met Opdrachten alle wekkers op je iPhone uit te zetten, weet je in ieder geval zeker dat je er geen bent vergeten. Vond je deze tip handig en wil je meer uit je iPhone halen? Bekijk dan hier al onze iPhone-tips!