Tip: zet de wekker van een familielid uit met je eigen iPhone

Hoor je thuis een wekker afgaan, en is de eigenaar niet in de buurt om hem uit te zetten? Blijf dan lekker liggen, want met een trucje zet je de wekker uit met je eigen iPhone.

Wekker familielid uitzetten met eigen iPhone

Er is weinig zo vervelend als het wakker worden van een wekker die niet voor jou bedoeld is, die buiten je bereik is en die eindeloos blijft rinkelen. Gelukkig weet ook Apple dit, want met een verborgen truc in iOS zet je de wekker uit zonder dat je hoeft op te staan.

Voor het trucje moet ‘Delen met gezin‘ zijn ingeschakeld. Dit is een functie waarmee gezinsleden hun Apple-aankopen gratis delen. Koop je een app, dan kan de rest van het gezin hem gratis gebruiken. Ook hoef je niet te betalen voor meerdere iCloud- of Apple Music-abonnementen.

Wekker uitzetten met Siri

Heb je de functie ingesteld, dan vraag je spraakassistent Siri om de wekker uit te zetten. Zeg dan het volgende:

Hé Siri, zet de wekker van [naam] uit.

Siri vraagt je vervolgens om te bevestigen dat je de wekker van de persoon wilt uitzetten. Je kunt ‘ja’ of ‘nee’ naar Siri roepen, of op het scherm van de iPhone tikken. Vervolgens wordt de wekker direct stilgezet.

Je hebt dus de functie ‘Delen met gezin’ nodig, maar de optie werkt ook alleen als beide apparaten verbonden zijn met hetzelfde wifi-netwerk. Heb je meerdere wifi-netwerken in huis, dan kan het dus zijn dat je moet switchen van wifi-kanaal.

