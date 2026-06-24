Ben je van plan om vandaag naar buiten te gaan? Check dan eerst even deze verborgen functie in de Weer-app op je iPhone.

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Deze verborgen iPhone-functie moet je checken voordat je de zon in gaat

Het wordt de komende tijd warm, heel warm. De zon laat zich volop zien en dus check je regelmatig de temperatuur in de Weer-app op je iPhone. Dat is logisch, want je wilt toch weten of je lekker in je korte broek naar buiten kunt. Maar misschien nog wel belangrijke dan de temperatuur is de uv-index.

De uv-index vertelt niet hoe warm het is, maar meet de ultraviolette straling. En dat is handig om te weten, want je kunt ook verbranden als het niet bloedheet is. Een fris windje of een paar wolken kunnen je flink voor de gek houden. Voor je het weet zit je ’s avonds met rode schouders en een rode snoet op de bank.

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Om de uv-index te checken hoef je geen nieuwe app te downloaden. Je iPhone heeft de uv-index in de standaard Weer-app zitten. Alleen zit de functie een beetje verstopt tussen de andere blokjes.

Zo check je de uv-index op je iPhone Open de Weer-app op je iPhone; Scrol een stukje naar beneden; Zoek het blokje met ‘uv-index’; Tik erop om meer informatie te zien, zoals het verloop van de zonkracht op de dag.

Zie je een lage uv-index, dan is er meestal weinig aan de hand. Maar loopt het getal op, dan is het slim om je wat beter te beschermen. Denk aan wat zonnebrand om je in te smeren, een zonnebril of een petje. Vooral midden op de dag kan de zon behoorlijk krachtig zijn.

Kijk dus niet alleen naar de temperatuur, maar ook even naar de uv-index wanneer je de Weer-app opent. Want 24 graden klinkt misschien prima, maar met een hoge uv-index kun je alsnog snel verbranden. Je huid zal je later dankbaar zijn.

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