Weer-app op de iPhone onduidelijk? Dit betekenen alle symbolen

Gebruik je geregeld de Weer-app op je iPhone, maar weet je niet precies wat alle symbolen betekenen? Wij leggen ze voor je uit!

Weer-app iPhone

Er is niets zo veranderlijk als het weer, zeker in een land als Nederland. Met verschillende apps is het toch mogelijk om je voor te bereiden op de weersomstandigheden. Eén daarvan is natuurlijk Apple’s eigen Weer-app, die standaard op je iPhone staat. In de applicatie kun je de weersverwachting van de komende tien dagen zien. Dat is handig, maar daarvoor moet je wel de symbolen in de Weer-app begrijpen.

Aan de hand van maar liefst achttien symbolen toont de Weer-app van Apple wat het weer de komende tien dagen gaat doen. Dat is niet alles, want je ziet ook de weersverwachtingen per uur voor het komende etmaal. Apple gebruikt overal dezelfde symbolen, die de weersvoorspellingen weergeven. Benieuwd wat de wolk met strepen, de korte blauwe strepen en de lange blauwe strepen onder een wolk precies betekenen? Bekijk dan hier waar de symbolen in de Weer-app voor staan:

Dit betekenen de percentages

Je moet in de Weer-app van Apple dus goed opletten hoe die icoontjes er precies uit zien. Zo zijn er drie symbolen voor als het regent, die allemaal iets anders vertellen over de hoeveelheid neerslag die je kunt verwachten. Als er regen wordt voorspeld zie je overigens niet alleen één van deze symbolen, maar ook een percentage. Dat percentage geeft aan wat de kans op neerslag is op een bepaalde plek.

Het percentage betekent dus níét in hoeveel procent van een bepaald gebied neerslag valt. Bij een percentage van vijftig procent is er dus vijftig procent kans op bijvoorbeeld regen of sneeuw in een gebied. Er wordt dan niet in de helft van het gebied neerslag verwacht. Voor winterse neerslag heeft Apple nog een aantal symbolen toegevoegd aan de Weer-app. Twijfel je wat de verschillende icoontjes betekenen? Dit zijn ze:

Meer iPhone-tips

Apple breidt de Weer-app regelmatig uit met nieuwe functies, maar de symbolen en de betekenis erachter blijven doorgaans hetzelfde. Tussen de minimale en maximale temperatuur worden lijntjes weergegeven. Dat lijntje toont de minimum en de maximum temperatuur van de komende tien dagen. Het gekleurde deel van deze lijn stelt de minimum en maximum temperatuur van één dag voor, zodat je ziet hoe de temperatuur zich verhoudt tot de andere dagen.

Andere handige functies in de Weer-app zijn zichtbaar als je bij de weersvoorspellingen naar beneden veegt. Je ziet dan nog veel meer informatie, waaronder de windkracht, verwachte hoeveelheid neerslag en de luchtvochtigheid. Daarnaast wordt daar informatie als de luchtdruk en informatie over de maan weergegeven. Het is dus al een erg complete app, waar in de toekomst ongetwijfeld meer functies aan worden toegevoegd.