Zo maak je de Weer-app op je iPhone (en iPad) nóg slimmer

Gebruik je de Weer-app op je iPhone en iPad regelmatig? Schakel dan deze functie in, zodat de Weer-app nóg slimmer wordt!

Weer-app van Apple

Op je iPhone en iPad staan standaard een aantal applicaties van Apple. Eén daarvan is de Weer-app, die al vanaf het begin op je nieuwe iPhone of iPad te vinden is. In deze applicatie zie je de weersvooruitzichten voor jouw locatie of andere plekken naar keuze. Zo weet je precies hoe warm (of koud) het wordt, hoeveel neerslag je kunt verwachten en wat de luchtkwaliteit is. Wil je altijd op de hoogte blijven van het weer? Dan kun je meldingen voor de Weer-app van Apple inschakelen.

Met notificaties ingeschakeld waarschuwt de Weer-app op je iPhone en iPad voor extreem weer en voor neerslag. Deze meldingen ontvang je voor de locatie waar je op dat moment bent. Met iOS 26 wordt deze functie van de Weer-app uitgebreid, want je krijgt dan ook meldingen van plekken die je mogelijk binnenkort bezoekt. Dat is vooral handig als je bijvoorbeeld in een andere stad werkt, zodat je direct op de hoogte bent van mogelijk extreem weer of neerslag daar. Zo schakel je dat vanaf iOS 26 in!

Voorspelde locaties

Ben je veel onderweg voor werk? Of reis je regelmatig naar familie in een andere stad? In dat geval krijgt de Weer-app op de iPhone een handige functie in iOS 26, want de applicatie geeft dan ook meldingen voor neerslag en extreem weer op locaties die je mogelijk binnenkort bezoekt. Daarvoor leert de Weer-app van je reisgedrag, zodat de app weet wanneer je een bepaalde plek waarschijnlijk weer bezoekt. Daarvoor moet je wel deze instellingen inschakelen:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Privacy en beveiliging’; Kies voor ‘Locatievoorzieningen’; Scrol naar beneden en tik op ‘Systeemvoorzieningen’; Ga naar ‘Belangrijke locaties en routes’; Zet de schakelaar achter ‘Belangrijke locaties en routes’ aan.

Met deze functie ingeschakeld leert je iPhone van de routes die je dagelijks neemt. Zo kan de Weer-app voorspellen wanneer je weer naar bijvoorbeeld je werklocatie of familie gaat, om relevantie meldingen over het weer te geven. Zorg er wel voor dat je notificaties voor de Weer-app aan hebt staan. Ga daarvoor naar ‘Instellingen > Meldingen > Weer’ en zet de schakelaar achter ‘Sta meldingen toe’ aan. De Weer-app op je iPhone geeft je vervolgens meldingen van extreem weer en neerslag.

Daarnaast moet de Weer-app altijd toegang hebben tot je locatie, om meldingen te geven van plekken die je binnenkort bezoekt. Je zet dit aan onder ‘Instellingen > Apps > Weer > Locatie > Altijd’. Gebruik je de Weer-app niet alleen op de iPhone, maar ook op de iPad? Dan vind je dezelfde instellingen in iPadOS 26, zodat je iPad eveneens belangrijke meldingen geeft over extreem weer en neerslag op relevante locaties.

Meer over de Weer-app

Heb je de meldingen van de Weer-app voor het eerst ingeschakeld op je iPhone? Dan kun je in de applicatie zelf instellen welke notificaties je wilt ontvangen. Daarbij maakt Apple onderscheid tussen ‘Extreem weer’ en ‘Neerslag komend uur’. Je kunt bovendien zelf bepalen voor welke locaties je wel en geen meldingen krijgt. Vanaf iOS 26 wordt dat nog geavanceerder, want dan ontvang je dus ook notificaties voor plekken die je mogelijk snel bezoekt.

De nieuwe functie komt pas in september naar de iPhone en iPad, want die maand verschijnen de belangrijkste software-updates van het jaar. Apple brengt iOS 26 en iPadOS 26 op hetzelfde moment uit, zodat je iPhone en iPad tegelijk kunnen bijwerken naar de volgende softwareversie. Benieuwd wanneer dat is? Lees dan hier alles over de verwachte release van iOS 26 en iPadOS 26! Bekijk hier welke iPhones en iPads werken met de grootste updates van 2025.