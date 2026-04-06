Met deze truc kun je alle websites in het Nederlands lezen op je iPhone

Piet-Jan Lentjes
6 april 2026, 11:09
2 min leestijd
De iPhone heeft een handig trucje waarmee je bijna alle websites in het Nederlands kunt bekijken. Hier lees je hoe je deze functie gebruikt.

Lees verder na de advertentie.

Zo kun je alle websites in het Nederlands lezen op je iPhone

Engelse websites zijn voor de meeste mensen geen probleem om te lezen. Maar wat als een website in het Frans is? Of nog lastiger: in het Chinees? Dan wordt het vaak al behoorlijk vervelend om maar iets te begrijpen van wat er staat.

website vertalen in safari

Gelukkig is er een makkelijkere manier om de tekst van websites om te zetten naar het Nederlands op je iPhone, zonder aparte apps. Deze functie zit in de standaardbrowser (dat is Safari). Om een website te vertalen naar het Nederlands voor je de onderstaande stappen uit.

Een website automatisch laten vertalen naar het Nederlands op je iPhone met Safari

  1. Open de app Safari op je iPhone;

  2. Open de website die je wilt vertalen naar het Nederlands;

  3. Tik indien nodig op de adresbalk en dan links op het icoontje in de balk (je adresbalk met de url van de websites kan boven- of onderaan het scherm staan);

  4. Kies daarna voor ‘Vertaal in het Nederlands’. Soms krijg je de optie ‘Vertaal website…’ te zien als je meerdere voorkeurstalen hebt ingesteld op je iPhone. Je kunt dan daarna alsnog je gewenste taal kiezen.

  5. De websites wordt meteen omgezet naar de gekozen taal.

Als de website is vertaald kun je door de websites scrollen en de rest van de vertaalde tekst lezen. Soms komt het wel eens voor dat sommige onderdelen niet goed worden vertaald of nog in de oorspronkelijke taal te zien zijn. Daar is dan niets aan te doen.

Wil je de websites weer in de originele taal bekijken? Dan tik je wederom op het icoontje in de adresbalk. Kies vervolgens in het verschenen menu voor de optie ‘Toon origineel’.

vertaal app op iphone

Website vertalen werkt niet: gebruik de app

Safari kan veel talen herkennen, maar niet elke taal of variant daarop. En bij sommige websites werkt de functie niet helemaal naar behoren door de opbouw van de pagina. In dat geval kun je altijd nog de tekst van de websites die je naar het Nederlands wilt omzetten handmatig kopiëren en laten vertalen met de app ‘Vertaal’ die standaard is geïnstalleerd op je iPhone.

Meer Apple-tips

Vond je deze tip handig? Bekijk dan hieronder nog meer handige tips die je zeker van pas komen!

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Internet en browsers iPhone iPad

Bekijk ook

Wifi kun je soms beter uitzetten op je iPhone (om deze voordelen)

Wifi kun je soms beter uitzetten op je iPhone (om deze voordelen)

Vandaag 15:39

Met deze verborgen functie werkt Safari veel beter (op je iPhone én iPad)

Met deze verborgen functie werkt Safari veel beter (op je iPhone én iPad)

23 januari 2026

Verberg afleidende onderdelen: zo gebruik je het en dit kun je ermee

Verberg afleidende onderdelen: zo gebruik je het en dit kun je ermee

5 december 2025

Door deze functies surf je een stuk veiliger met Safari op je iPhone

Door deze functies surf je een stuk veiliger met Safari op je iPhone

28 november 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren