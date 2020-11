¿Hablas español? Waarschijnlijk niet, maar een website vertalen met je iPhone of iPad is gelukkig heel makkelijk. In dit artikel leggen we uit hoe het werkt.

Website vertalen met iPhone iPad in iOS 14 en iPadOS 14

De iPhone en iPad beschikken sinds iOS 14 en iPadOS 14 over een ingebouwde Vertaal-app. Deze werkt ook in Safari, Apples eigen browser. Jammer genoeg spreekt ‘ie nog geen Nederlands, maar je kunt bijvoorbeeld wel pagina’s naar het Engels vertalen. Een website vertalen doe je zo:

Beginnen Open de Safari-app op je iPhone of iPad en navigeer naar een buitenlandse website, zoals de Spaanstalige versie van CNN in het voorbeeld; Vertalen Tik linksboven in het scherm op het ‘aA’-icoon en druk op de vertaaloptie. De pagina wordt nu naar (waarschijnlijk) het Engels omgezet; Afbreken Heb je de pagina gelezen en wil je weer terug naar de originele taal? Tik dan nogmaals op het ‘aA’-icoon linksboven in het scherm en kies ‘Toon origineel’.

Vanaf dat moment zie je de website weer in de originele taal. Zolang de optie aanstaat, worden teksten namelijk automatisch vertaald. Wanneer je naar een nieuwe website navigeert, die in een andere taal is, wordt de functie automatisch uitgezet. Op dat moment moet je dus wederom op het ‘aA’-icoontje tikken om de teksten te vertalen.

Over de Vertaal-app

De mogelijkheid om sites te vertalen is onderdeel van Vertaal, een kersverse app in iOS 14 en iPadOS 14. Zoals je op basis van de naam mag verwachten, is dit een concurrent voor Google Translate.

Jammer genoeg spreekt Apples vakantiegids nog geen Nederlands, maar je kunt bijvoorbeeld wel vertalen van en naar het Arabisch, Chinees, Duits, Frans en Spaans. Ook Engels en Italiaans behoren tot de mogelijkheden. Vertaal werkt ook offline en heeft een ingebouwde functie om de vertaalde tekst uit te spreken.

