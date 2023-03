Webapps op je iPhone – zo download je nieuwe apps via Safari

Vanaf iOS 16.4 wordt het mogelijk meldingen van webapps op je iPhone te krijgen. Wat zijn deze webapplicaties en hoe gebruik je ze?

Webapps gebruiken op je iPhone

Webapps zijn geen nieuwe functie voor de iPhone: al sinds 2007 is het mogelijk om apps van Safari op je beginscherm te zetten. Dit was in het begin zelfs de enige manier om apps te downloaden op je iPhone, de App Store bestaat namelijk ‘pas’ sinds 2008. Webapps zijn – zoals de naam al verraadt – apps die je direct vanaf Safari downloadt op je iPhone. Hiervoor hoef je dus niet naar de App Store te gaan.

Deze apps van Safari zijn in principe snelkoppelingen naar de webpagina die op je beginscherm staan. Met deze snelkoppelingen hoef je de website niet iedere keer opnieuw op te zoeken, maar ben je met één druk op de webapplicatie al op de website. Super handig dus, zeker als een website geen aparte app heeft. Zo krijg je tóch een app van die website op je beginscherm.

Zo installeer je webapps in iOS 16

Bezoek jij vaak websites die geen aparte app hebben? Of wil je de app niet downloaden van een website die je vaak bekijkt? Dan is het aan te raden om een webapplicatie van de pagina tussen je apps te plaatsen. Het installeren van webapps in iOS 16 is gelukkig erg makkelijk. Zo voeg je een webapp toe aan je iPhone:

Open ‘Safari’; Ga naar de website waarvan je een webapp wilt maken; Tik op het icoontje met het pijltje naar boven in de onderste balk; Kies voor ‘Zet op beginscherm’; Geef de webapplicatie een naam naar keuze; Plaats de webapp op je beginscherm door op ‘Voeg toe’ te tikken.

Vanaf iOS 16.4 is het mogelijk om notificaties aan te zetten voor Safari, waardoor de webapp op je iPhone dus ook pushmeldingen kan geven. Hierdoor mis je nooit meer een melding van jouw favoriete website! Ben je benieuwd wanneer iOS 16.4 verschijnt? Hier zetten we al voor je onder elkaar wat je van iOS 16.4 kan verwachten en wanneer de update verschijnt.

