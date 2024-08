Check deze opmerkelijke manier om water uit je iPhone te krijgen

Water in je iPhone? Leg hem dan niet in een bak met rijst, want er zijn veiligere manieren om het water eruit te krijgen!

Probeer dit om water uit je iPhone te krijgen

Hoewel de meeste iPhones waterbestendig zijn volgens de IP68-classificatie, kan het altijd gebeuren dat er toch water naar binnen dringt. Apple raadt aan om je iPhone in dat geval alleen af te drogen, overtollig water eruit te tikken en zeker niet in een bak met rijst te leggen. Toch zijn er nog andere dingen die je veilig kunt proberen.

Om te beginnen is er de YouTube-video hierboven, die geluid afspeelt dat ervoor moet zorgen dat het water naar buiten trilt. Deze video bestaat al vier jaar, maar is onlangs door iFixit getest op vier iPhones, waaronder een iPhone 13. Dit is hun conclusie:

Het werkt! Een beetje. We speelden de video op elke iPhone af en maakten een close-up video van de luidsprekers. In alle gevallen kwamen er onmiddellijk waterdruppels uit. Het effect duurde niet lang, maar er kwam duidelijk water uit dat er anders niet uitkwam.

Het voordeel bleef overigens wel beperkt tot de luidsprekers. Als er water in de usb-poort, sim-sleuf of onder de knoppen van je iPhone zit, helpt de video niet.

Gebruik de opdracht Water Eject

Een vergelijkbare manier om water uit je iPhone te krijgen, is met de populaire opdracht Water Eject. Deze voeg je eenvoudig toe aan de app Opdrachten. Wanneer je de opdracht uitvoert, wordt er een geluid met een bepaalde frequentie afgespeeld. Dat moet er voor zorgen dat het water naar buiten komt.

Je kunt ook kiezen voor de gratis geluidssamples van TunePocket. Daar vind je een aantal mp3’s die geluiden van verschillende frequenties bevatten. In principe geldt dat hoe lager de frequentie en hoe hoger het volume, hoe meer lucht er wordt verplaatst en hoe groter de kans dat het water uit de iPhone naar buiten komt.

Het zijn uiteraard geen methodes die je iPhone direct weer kurkdroog maken. Toch is het geen slecht idee om ze even uit te voeren om zoveel mogelijk water te verwijderen voordat je je iPhone verder aan de lucht laat drogen. Dat proces zal dan in elk geval iets sneller gaan. Sowieso geldt hier: baat het niet dan schaadt het niet.