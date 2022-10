watchOS 9: 4 nieuwe functies die je niet kent (maar wel handig zijn)

Met watchOS 9 heeft je Apple Watch een behoorlijk aantal nieuwe functies gekregen. Wij laten je vier functies zien die je nog niet kent!

watchOS 9: 4 nieuwe functies die je nog niet kent

Apple’s smartwatch (Apple Watch Series 4 en hoger) heeft sinds kort een nieuwe versie van watchOS gekregen. watchOS 9 heeft een aantal toffe nieuwe functies, maar sommige daarvan zitten nogal verborgen. Wij zetten vier van deze functies voor je op een rij!

1. Hartslagzones bekijken op de Apple Watch

Veel hardlopers gebruiken hartslagzones om meer uit hun training te halen. Zo kun je meteen zien of je hartslag in de juiste range zit om bijvoorbeeld voor vetverbranding te gaan of juist je spieren te trainen.

Wanneer je tijdens het hardlopen (of andere conditietrainingen) de gegevens bijhoudt, kun je nu meer informatie bekijken. Door het scherm met de stopwatch en kcal naar boven te swipen, krijg je verschillende hartslagzones op je Apple Watch te zien. De Apple Watch geeft dan ook meteen de huidige hartslagzone aan. Zo kun je makkelijker tijdens je training in de gewenste hartslagzone blijven.

2. Agenda-afspraken toevoegen met Apple Watch

Nog voor watchOS 9 kon je op de Apple Watch de agenda alleen bekijken en was het niet mogelijk om een nieuwe afspraak toe te voegen. Met de nieuwe functies in watchOS 9 kan dat nu wel.

Open de app Agenda op je Apple Watch;

Tik op de knop met de drie puntjes;

Kies voor ‘Nieuwe activiteit’;

Typ een ‘Titel’ en ‘Locatie’ en vul de datum, tijd en genodigden in;

Tik aansluitend op ‘Voeg toe’.

3. Vind de weg terug met ‘Backtrack’ en de kompas-app

Je hebt niet per se een Apple Watch Ultra nodig om de nieuwe functies van de kompas-app te gebruiken. Elke Apple Watch Series 6 of hoger met watchOS 9 kan de volgende toffe functie gebruiken.

Met de kompas-app kun je nu de route die je loopt vastleggen. Ben je daarna de weg kwijt? Dan gebruik je de functie ‘Backtrack’ om de weg terug te vinden. Je start het vastleggen van de route door in de kompas-app op de twee voetsporen te tikken.

Om de route terug te vinden tik je op het pauze-icoontje en kies je voor ‘Vind weg terug’. Gebruik vervolgens de bewegende pijl om je route terug te vinden. Ben je weer terug op de bekende weg? Dan tik je nogmaals op de twee voetsporen en kies je voor ‘Verwijder stappen’.

4. Apple Watch mirroring (synchrone Apple Watch-weergave)

Is het scherm van je Apple Watch gebarsten of onleesbaar? Of heb je soms moeite om bij bepaalde Apple Watch-apps de tekst te lezen? Dan heeft watchOS 9 de oplossing voor je. Je kunt namelijk het scherm van je Apple Watch op je iPhone laten zien. Dat doe je met de functie synchrone Apple Watch-weergave.

Open de ‘Instellingen’ op je iPhone;

Scrol naar beneden en kies voor ‘Toegankelijkheid’;

Tik op ‘Synchrone Apple Watch-weergave’;

Zet de schuifknop bij ‘Synchrone Apple Watch-weergave’ op aan.

Het scherm van je Apple Watch verschijnt nu op je iPhone. Je kunt daarmee alle apps op je Apple Watch starten. Zelfs de Digitale Crown werkt zoals je verwacht. Een leuke tip willen we je niet onthouden: start via de Apple Watch de camera app op je iPhone en film het scherm van je Apple Watch voor een grappig Droste-effect.

