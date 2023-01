watchOS 9.3 is uit: wat zijn de nieuwe functies?

Niet alleen je iPhone heeft een update gekregen, ook de Apple Watch kan weer bijgewerkt worden. Wat zijn de nieuwe functies van watchOS 9.3?

watchOS 9.3: wat zijn de nieuwe functies?

watchOS 9.3 bevat vooral verbeteringen en oplossingen voor problemen. Wat wel leuk is: er is een nieuwe wijzerplaat bij gekomen. De ‘Unity-mozaïek’-wijzerplaat is ter ere van de zwarte geschiedenis en cultuur in het kader van de viering van Black History Month.

watchOS 9.3 installeren

Om de update te installeren moet je de Apple Watch op de oplader plaatsen en in de buurt van je iPhone liggen. Je iPhone moet een wifi-verbinding hebben. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat je Apple Watch ten minste 50 procent is opgeladen.

Lees ook: iPhone updaten: zo installeer je de nieuwste iOS-versie

Om de update te installeren heb je een Apple Watch Series 4 of hoger nodig. Jammer genoeg betekende watchOS 9 al het einde voor de ondersteuning van de Apple Watch Series 3.

Apple Watch kopen

Heb je nu nog een Apple Watch Series 3? Dan kun je watchOS 9.3 niet installeren. Wil je daarom upgraden of heb je altijd al een Apple Watch willen kopen? Lees dan het artikel ‘Apple Watch kopen in 2022‘ en check onze Apple Watch prijsvergelijker.

De Apple Watch Series 8 is de nieuwste smartwatch van Apple. Hij heeft hetzelfde design dat je van de voorgaande versies kent. De smartwatch heeft wel een aantal nieuwe functies gekregen, zoals nieuwe veiligheidsfuncties en een temperatuursensor.

Apple Watch Series 8 prijzen vergelijken Nieuw € 419,- Bekijk beste prijs Refurbished € 503,99 Bekijk beste prijs

Wil je niet teveel uitgeven? Dan is de Apple Watch SE 2022 een uitstekende keuze. Deze smartwatch heeft de belangrijkste functies van de Apple Watch Series 8, maar is veel betaalbaarder. Het instaphorloge heeft onder andere dezelfde chip als zijn duurdere broer.

Apple Watch SE 2022 prijzen vergelijken Nieuw € 269,- Bekijk beste prijs Refurbished € 389,99 Bekijk beste prijs

