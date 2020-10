Wil jij de lat hoger of juist lager leggen tijdens het sporten? Vanaf watchOS 7 kun je je staan- en trainingsdoel aanpassen. Zo werkt het.

Tip: Activiteitendoelen wijzigen in watchOS 7

Hoewel je de rode ring voor bewegen al langer kon aanpassen, kun je vanaf watchOS 7 ook je staan- en trainingsdoel veranderen. Op die manier kun je met een lager doel beginnen, of jezelf juist uitdagen door je doelen omhoog bij te stellen. Dat doe je als volgt:

Open de Activiteiten-app op je Apple Watch; Zorg ervoor dat je eerst watchOS 7 hebt geïnstalleerd. Tik op ‘Wijzig doelen’; Deze vind je door vanaf de ringen helemaal naar beneden te scrollen. Pas je bewegingsdoel aan; Door op volgende te tikken pas je ook je trainingsdoel en staandoel aan. Tik op de plus of min om je doel hoger of lager in te stellen. Druk op ‘OK’ om je doelen te bevestigen.

De trainingsring kan steeds met vijf minuten meer of minder worden aangepast, maar je kunt het tot maximaal 60 minuten bijstellen. Je staandoel kan je verlagen tot zes uur, maar niet verder dan het 12 uur-doel verhogen. De activiteitenringen passen zich op je doel aan. Als je je activiteitendoelen verlaagt, raken je activiteitenringen sneller vol.

De activiteitenringen zijn onderdeel van de Activiteiten-app van iOS. De rode ring staat voor je dagelijkse doel om genoeg te bewegen. De groene ring staat voor je trainingsdoel en de kleinste blauwe ring laat zien of je vandaag voldoende hebt gestaan.

Meer over watchOS 7

Het wijzigen van je Activiteitendoelen is slechts een kleine verandering in de grote watchOS-update. watchOS 7 voegt namelijk heel wat handige functies toe. Zo kun je met de nieuwe Slaap-app slaapschema’s instellen, en door middel van Gezinsconfiguratie ook de Apple Watch van je kind of een ander familielid beheren.

Op die manier zorg je er gelijk voor dat kinderen niet meer worden afgeleid tijdens de les, met de Schooltijd-functie van watchOS 7. Meer weten? Op onze watchOS 7-overzichtspagina lees je alles over de update. In onze watchOS 7 review bespreken we wat we van de update vinden.