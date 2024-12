Wil je iets online aanschaffen bij een webwinkel waar je nog nooit eerder iets gekocht hebt? Check dan eerst even de volgende zaken!

4 manieren waaraan je ziet of een webwinkel écht betrouwbaar is

Online shoppen is ontzettend fijn en makkelijk. Er zijn zoveel webshops met de een nog betere deals dan de andere. Wanneer je bij een grote en bekende webwinkel koopt kun je vaak met een gerust hart je aankoop doen.

Maar wanneer je bij een kleinere en onbekende online winkel terecht komt, is het soms slim om toch even goed op te letten. Wij vertellen je hoe je zelf checkt of een webwinkel écht betrouwbaar is!

Check de (ver)koper voordat je zaken doet

Twijfels over een (ver)koper? Gebruik de website ‘Check de (ver)koper‘ van de politie en voorkom verrassingen! Je kunt hier eenvoudig zoeken op IBAN, e-mailadres, telefoonnummer of de URL van een webshop om te zien of er negatieve ervaringen bekend zijn.

Ken je de webshop? Weet met wie je te maken hebt!

Vaak vind je onderaan de website de contactgegevens. Check deze gegevens voor de zekerheid om erachter te komen of een webwinkel betrouwbaar is.

Zien de contactgegevens er betrouwbaar uit?

Staat er een KVK-nummer, btw-nummer en adres?

Kloppen deze gegevens ook écht?

Te mooi om waar te zijn? Vaak is dat zo!

Een smartphone voor twintig euro die normaal tweehonderd kost? Dat klinkt te goed om waar te zijn… en dat is het meestal ook. Laat daar dus op met prijzen die echt niet kunnen kloppen.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Check het!

Wil je zeker weten dat de webwinkel echt bestaat? Controleer of de webshop bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven. Let op: de inschrijving bij de KvK zelf zegt niets over de betrouwbaarheid, maar geeft wel inzicht hoe lang het bedrijf bestaat. Doorgaans geldt: hoe langer een bedrijf bestaat, hoe veiliger het is om daar te bestellen.