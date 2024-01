Wandelstabiliteit – zo voorkomt je iPhone dat je valt

Wanneer je je iPhone in je broek- of jaszak draagt, kan die je wandelstabiliteit meten en een melding sturen wanneer deze afneemt. We laten je zien hoe je dit instelt.

Wandelstabiliteit instellen

De functie Wandelstabiliteit is beschikbaar sinds iOS 15. Heb je de functie ingeschakeld, dan houdt de app Gezondheid je balans, kracht en gang in de gaten en bepaalt daaruit wat je stabiliteit is. Bij een lage Wandelstabiliteit heb je een hoger risico om te vallen. Instellen doe je zo:

Open de app Gezondheid; Tik op je foto rechtsboven; Tik op ‘Gezondheidschecklist’; Controleer of ‘Stabiliteitsmeldingen’ zijn ingeschakeld.

Bekijk je Wandelstabiliteit

Staan de Stabiliteitsmeldingen ingeschakeld en heb je geen melding gehad, dan zit het waarschijnlijk wel goed met je stabiliteit. Maar als je wilt, kun je je scores ook op je gemak bekijken. Ga daarvoor weer naar de app Gezondheid. Tik rechtsonder op ‘Gegevens’, dan op ‘Mobiliteit’, scrol een stukje naar beneden en tik op ‘Wandelstabiliteit’.

Je ziet standaard de gegevens van de afgelopen maand. Via de knoppen bovenin kun je ook kiezen voor de afgelopen zes maanden of voor het afgelopen jaar. Scrol je verder naar beneden, dan zie je onder meer oefeningen die je stabiliteit kunnen verbeteren. Ook vind je daar de optie ‘Toon alle gegevens’, waarmee je specifieke periodes gedetailleerder kunt bekijken.

Drie verschillende niveaus

Je Wandelstabiliteit heeft een van de volgende drie niveaus: Normaal, Laag en Zeer laag. Hoe lager je score, hoe hoger logischerwijs het risico is dat je in de komende twaalf maanden een keer ten val komt.

De functie staat verder los van Valdetectie op je Apple Watch. Valdetectie registreert het alleen maar wanneer je gevallen bent en waarschuwt vervolgens de hulpdiensten en eventuele contactpersonen. Het zegt verder niets over het risico dat je mogelijk ten val komt.

