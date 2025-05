Last van wagenziekte? Dankzij ‘Bewegingsaanwijzing voertuig’ niet

Krijg jij last van wagenziekte wanneer je tijdens het rijden naar het scherm van je iPhone kijkt? Daar heeft Apple een oplossing voor bedacht.

Last van wagenziekte?

Wagenziekte is een vorm van reisziekte (of kinetosis). Het wordt ook wel visueel geïnduceerde bewegingsziekte genoemd. In feite is het geen ziekte, maar een symptoom dat optreedt tijdens het zien van beweging. Het is een reactie van het menselijk lichaam op een verschil tussen wat het lichaam verwacht en wat er daadwerkelijk gebeurt.

Bewegingsziekte treedt niet alleen op wanneer je daadwerkelijk in beweging bent, maar kan ook ontstaan door te kijken naar films die zijn opgenomen met een bewegende camera of bij het spelen van games. Over het algemeen uit het zich in duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn en vermoeidheid.

Bewegingsaanwijzing voertuig

Bij veel mensen ontstaat wagenziekte vooral wanneer ze in een rijdend voertuig zitten en een boek lezen of naar een scherm kijken. Dat wordt dan ook afgeraden. Ben je er gevoelig voor, dan heb je het mogelijk al eens ervaren wanneer je in de auto met je iPhone bezig bent. En dat is precies waar Apple een oplossing voor heeft bedacht met de naam ‘Bewegingsaanwijzing voertuig’.

Deze functie is er sinds iOS 18 en geeft stippen weer aan de randen van het scherm, die de beweging van het voertuig volgen. Hierdoor wordt de kans op wagenziekte aanzienlijk verminderd. Inschakelen doe je als volgt:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Toegankelijkheid’ en dan op ‘Beweging’;

Tik op ‘Toon bewegingsaanwijzingen van voertuig’;

Plaats een vinkje achter ‘Automatisch’.

De instelling ‘Automatisch’ is het meest praktisch, omdat je iPhone toch wel detecteert wanneer je in een auto rijdt. De functie wordt dus automatisch ingeschakeld als je wegrijdt en werkt ook gewoon wanneer je je iPhone gebruikt om te navigeren. Zeg maar dag tegen wagenziekte!

