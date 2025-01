Nooit meer wachtwoorden vergeten op je iPhone: zo doe je dat

Vergeet jij regelmatig belangrijke wachtwoorden, die je nodig hebt bij het inloggen van websites of apps op je iPhone? Zo voorkom je dat!

Wachtwoorden vergeten iPhone

Tegenwoordig heb je voor vrijwel elke website of applicatie op je iPhone wel een account nodig. Bij dat account horen inloggegevens, waaronder je wachtwoord. Om de veiligheid van je gegevens te waarborgen wordt er aangeraden om overal een ander wachtwoord aan te maken. Het is in dat geval geen ramp als één van je wachtwoorden betrokken is bij een datalek, want met verschillende paswoorden blijven je andere accounts wel beschermd.

Helaas is het niet alleen voor kwaadwillenden moeilijker om de verschillende wachtwoorden te raden, maar ook voor gebruikers zelf. Het is belangrijk om alle paswoorden te onthouden, al kan dat soms lastig zijn. Zeker met slechts drie inlogpogingen wil je niet dat je account onverhoopt wordt geblokkeerd of dat je wéér een nieuw wachtwoord aan moet maken. Gelukkig heeft Apple daar iets op bedacht met de nieuwe Wachtwoorden-app voor de iPhone.

Speciale app voor wachtwoorden

Met iOS 18 introduceerde Apple de Wachtwoorden-app voor de iPhone. De applicatie is – zoals de naam al doet vermoeden – bedoeld voor het opslaan van jouw wachtwoorden. Zo kun je van verschillende accounts je inloggegevens opslaan, die vervolgens automatisch worden ingevuld bij het inloggen. Op die manier hoef je de wachtwoorden niet te onthouden, want dat doet je iPhone voor je. Het toevoegen van wachtwoorden aan de applicatie gaat als volgt:

Open ‘Wachtwoorden’ op je iPhone (dit is een losse app in iOS 18); Tik op het plusteken (+) rechtsonder; Vul de website of applicatie in bij ‘Website of label’; Voer je gebruikersnaam of e-mail in onder ‘Gebruiker’; Vul je wachtwoord in bij ‘Wachtwoord’ Tik tot slot op ‘Bewaar’.

Het is aan te raden om het invullen van de gegevens in de Wachtwoorden-app niet in het openbaar te doen, zodat je zeker weet dat niemand ongewenst meekijkt. Zorg ervoor dat je bij ‘Website of label’ een duidelijke omschrijving invult, om te voorkomen dat je vergeet waarvoor de inloggegevens precies zijn. Onder gebruiker kun je ook een code invoeren, afhankelijk van betreffende de website of app. Zo is er bij parkeerapplicaties vaak een code vereist, in plaats van een mailadres.

Meer over de Wachtwoorden-app

Heb je de inloggegevens voor een website of applicatie ingevoerd in de Wachtwoorden-app? Dan geeft je iPhone vanzelf een melding als je probeert in te loggen op deze website of app. Je hoeft vervolgens alleen maar Face ID, Touch ID of de code van je iPhone in te voeren om de inloggegevens automatisch in te vullen. Face ID, Touch ID of de toegangscode van je iPhone zijn overigens ook vereist om de Wachtwoorden-app te openen, zodat je gegevens altijd goed beveiligd zijn.

De Wachtwoorden-app van Apple heeft verschillende tabladen, die informatie geven over je wachtwoorden. Zo zie je onder ‘Beveiliging’ welke wachtwoorden zijn betrokken bij een lek, zodat je ze zo snel mogelijk kunt aanpassen. Zijn je accounts beveiligd met verificatiecodes? Ook die kun je koppelen aan de Wachtwoorden-app, zodat je iPhone ze automatisch invult. Zo vergeet je nooit meer je wachtwoorden, want ze staan in een handig (en veilig) overzicht in de Wachtwoorden-app.