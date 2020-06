Tip: Veiliger omgaan met wachtwoorden op macOS

Veilig omgaan met je wachtwoorden is belangrijk. macOS heeft daar eigen middelen voor. In dit artikel leggen we uit hoe je wachtwoorden op macOS veilig gebruikt.

Wachtwoorden op macOS

Als het om je wachtwoorden gaat, dan zijn er een aantal standaard dingen waar je mee rekening kunt houden. Zo is het verstandig om voor elk account een ander wachtwoord te kiezen. Wachtwoorden die langer zijn, zijn veiliger dan wachtwoorden die korter zijn. En het is slim om een wachtwoordmanager te gebruiken, zodat je al die veilige wachtwoorden niet zelf hoeft te onthouden.

Gebruik je macOS, dan zijn er een hoop verschillende wachtwoordmanagers beschikbaar. Dit zijn volgens ons de vier beste wachtwoord-apps waar ook macOS-veries van bestaan. We leggen je tevens uit hoe je in vijf stappen een wachtwoordmanager in gebruik neemt.

macOS biedt een sleutelhanger

Je hoeft echter geen app van een derde partij te downloaden, want met de nieuwste versies van macOS is het veel makkelijker geworden om zonder extra programma’s veilig om te gaan met je wachtwoorden.

Apple gebruikt daar het woord ‘sleutelhanger’ voor. Dit is een versleutelde opslagplaats waar je wachtwoorden worden opgeslagen. Deze plek wordt niet alleen voor wachtworden gebruikt, maar ook voor andere vertrouwde gegevens zoals je creditcardnummers. Het idee van een sleutelhanger is dat jij het altijd bij je hebt en dat alleen jij erbij kunt. Dat is in het geval van macOS ook zo.

Gebruik je iCloud, dan wordt deze sleutelhanger gesynchroniseerd tussen al je apparaten. Dat betekent dat als je een wachtwoord hebt opgeslagen op je iPhone, je deze ook kunt vinden op je Mac.

Sleutelhangertoegang

Op de Mac staat de app Sleutelhangertoegang. Daar vind je alle wachtwoorden en andere gegevens die je bij Apple hebt opgeslagen. Daar kun je elk wachtwoord terugvinden. Uiteraard moet je wel eerst inloggen voordat je de gegevens kunt bekijken, zodat niet iemand anders stiekem op je Mac al jouw wachtwoorden kan zien.

Wachtwoorden maken via Safari

Gebruik je Safari, dan zal de browser zodra je een account probeert te maken zelf een sterk wachtwoord aanraden. Je hoeft dan enkel nog op ‘Gebruik sterk wachtwoord’ te tikken. Je hoeft het wachtwoord dus zelf niet onthouden, want dat doet Apple voor je op een veilige manier. De volgende keer als je wil inloggen wordt het wachtwoord automatisch ingevuld.

Wachtwoorden die je gemaakt hebt via Safari kun je opzoeken door in de browser naar ‘Voorkeuren > Wachtwoorden’ te gaan. Of je vraagt Siri om je wachtwoorden.