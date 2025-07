Iedereen weet dat het belangrijk is om je inloggegevens geheim te houden. Maar hoe weet je of jouw wachtwoord gelekt is? En hoe bescherm je jezelf?

Oh nee! Is jouw wachtwoord gelekt? Zo check je het én bescherm je jezelf

We doen tegenwoordig bijna alles online: bankieren, shoppen, inloggen op je zorgportaal… Maar hoe veilig zijn jouw inloggegevens en wachtwoorden eigenlijk? Veel mensen gebruiken al jaren hetzelfde wachtwoord. Dat voelt vertrouwd en makkelijk, maar het is ook riskant.

Wij hoeven je natuurlijk niet te vertellen dat het slim is om je wachtwoord regelmatig te veranderen. Dat weet iedereen. Maar hoe je snel kunt checken of jouw gegevens nog veilig zijn is vaak wat lastiger.

Is jouw wachtwoord gelekt? Zo check je het

Gelukkig kun je vrij eenvoudig controleren of je e-mailadres of wachtwoord ooit in een datalek zijn terechtgekomen. De website HaveIBeenPwned.com is hier ideaal voor. Volg de onderstaande stappen om te kijken of je account nog veilig is.

Controleren of je wachtwoord gelekt is Open de website haveibeenpwned.com op je iPhone of computer; Typ je e-mailadres in het zoekvak; Tik op de knop ‘Check’; Je ziet meteen of jouw gegevens ooit zijn gelekt, en waar ze zijn gelekt.



Als er ‘Data Breaches’ zijn gevonden, is je e-mailadres betrokken geweest bij een lek. Geen paniek, maar het is dan wel verstandig om actie te ondernemen. Verander je wachtwoord bij het account, en check ook de websites waarbij je accountgegevens gevonden zijn. Gebruik je de website niet meer? Probeer dan om je account te verwijderen.

Zo voorkom je dat je wachtwoord gehackt wordt

We geven toe: eigenlijk kun je jezelf nooit honderd procent beschermen tegen hackers en het gaat vrijwel een keer gebeuren dat je wachtwoord wordt gelekt. Maar je kunt het ze wel extra moeilijk maken. Houd daarom de onderstaande tips in je achterhoofd.

Gebruik voor elk account zoveel mogelijk een ander wachtwoord;

Maak gebruik van de wachtwoordgenerator op je iPhone, in Safari of apps als 1Password;

Maak gebruik van Passkeys als deze optie beschikbaar is;

Zet indien mogelijk altijd twee-factor-authenticatie (2FA) aan. Dat geeft een extra beveiligingslaag, zelfs als iemand je wachtwoord weet. Probeer dan wel om de extra bescherming niet via sms te laten gaan, maar via een authenticator app.

Door zo nu en dan je wachtwoorden na te lopen kost het je misschien 15 minuten werk, maar het kan je een hoop ellende besparen. Door regelmatig te controleren en te vernieuwen, houd je hackers zoveel mogelijk buiten de deur. Veilig internetten begint bij jezelf!

Meer beveiligingstips?

