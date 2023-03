Waar kun je stemmen? Deze apps laten alle stembureaus zien

Op 15 maart kan je weer stemmen, want de Provinciale Staten- en de Waterschapsverkiezingen zijn dan. Met deze apps check je waar je kan stemmen.

Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart

De Provinciale Statenverkiezingen komen eraan, op 15 maart kan je weer naar de stembus gaan om de leden van de Provinciale Staten te kiezen. Tussen 7.30 uur en 21.00 uur zijn de meeste stembureaus geopend om je stem uit te brengen. In totaal telt Nederland op 15 maart maar liefst 9.053 stembureaus, maar het is dan natuurlijk wel handig als je weet waar in de buurt een stembureau geopend is.

Heb je nog niet gekeken waar je gaat stemmen? Met deze (web)apps check je gemakkelijk welk stembureau voor jou het handigste is om op 15 maart je stem uit te brengen. Pas wel op, want het is enkel mogelijk om in de stad waar je woont te stemmen. Zoek dus een locatie in je eigen woonplaats, ook als je een dag niet thuis bent.

1. Zoek in de NS-webapp waar je kan stemmen

De makkelijkste manier om te checken waar je kan stemmen is via de website van de NS of de NS-webapp. Op veel stations in Nederland openen op 15 maart stembureaus, zodat je gemakkelijk voor of na je treinreis snel je stem uit kan brengen.

Wil je kijken of er een stembureau is op het station bij jou in de buurt? Check dan nu deze pagina van de NS met een overzicht van alle stations met een stembureau. Door een webapp van deze pagina te maken op je beginscherm, hoef je straks niet opnieuw te zoeken naar de website en zie je meteen alle stations met stembureaus. In de NS-app zelf staat helaas niet aangegeven op welke stations er vandaag een stembureau is geopend.

2. Check stemlocaties via de webapp van Stemwegwijzer.nl

Ligt er geen station in de buurt waar je kan stemmen? Dan is het handig om nu vast de webapplicatie te downloaden van Stemwegwijzer.nl. Op de site staat een overzicht van alle stembureaus die 15 maart geopend zijn in Nederland, inclusief een routebeschrijving naar de stemlocatie.

Om te checken waar een stembureau is, voer je eerst je adres of woonplaats in. De website toont vervolgens automatisch welk stembureau het dichtstbij de ingevoerde locatie is. Voor een nauwkeurige routebeschrijving van je huis naar de stemlocatie is het dus handig om je eigen adres in te voeren. Wil je stemmen in je werkpauze? Voer dan het adres van je werklocatie in.

Als je nu vast de webapp installeert van Stemwegwijzer.nl, heb je de app al op je iPhone staan. Dat scheelt weer wat zoekwerk, zodat je 15 maart snel je stem uit kan brengen op een locatie bij jou in de buurt. Bekijk de website van Stemwegwijzer.nl hier.

3. Bekijk waar je kan stemmen via de webapp van de Rijksoverheid

Zijn bijzondere voorzieningen op de stemlocatie voor jou belangrijk? Via de webapp van de Rijksoverheid heb je de mogelijkheid om extra voorzieningen als visuele en auditieve hulpmiddelen en een gehandicaptentoilet aan te vinken. Zo weet je zeker dat je alle voor jou benodigde voorzieningen op een stemlocatie hebt. Check de website van de Rijksoverheid hier en lees hier hoe je er een webapp van maakt.

Nadat je alle voorzieningen hebt aangekruist, is het mogelijk om je woonplaats in te voeren in de zoekbalk bovenin de kaart. De kaart gaat dan automatisch naar de plaats waar je een stem uit kan brengen. Zie je geen locaties? Dan is het handig om uit te zoomen, totdat je wel een beschikbare locatie met de gewenste voorzieningen op de kaart ziet.

Overigens ook handig: in het keuzemenu vind je de optie ‘Afwijkend’ terug onder ‘Openingstijden’. Door deze aan te vinken, vind je stembureaus die op andere tijden open zijn dan van 7.30 uur tot 21.00 uur. Erg bruikbaar als je bijvoorbeeld eerder dan 7.30 uur wilt stemmen, zo is het stembureau bij het NS-station in Breda al vanaf 05.15 uur geopend.

Eveneens 15 maart: de Waterschapsverkiezingen 2023

Je stemt 15 maart niet alleen voor de Provinciale Statenverkiezingen, maar ook voor de Waterschapsverkiezingen. Bij de waterschapsverkiezingen stem je voor het algemeen bestuur van een waterschap. Het algemeen bestuur bepaalt het beleid van het waterschap en controleert het dagelijks bestuur.

Je brengt je stem voor de Provinciale Verkiezingen op hetzelfde moment uit als je stem voor de Waterschapsverkiezingen, dus deze stemlocaties zijn gelijk aan elkaar. Zo hoef je dus niet twee verschillende stembureaus op te zoeken, maar heb je in één keer allebei je stemmen ingediend.

Weet je nog niet op welke partijen je wilt stemmen? Doe dan deze stemwijzer om te kijken welke partij het best bij je past bij de Provinciale Statenverkiezingen en deze stemwijzer voor de Waterschapsverkiezingen.

