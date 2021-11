Een vreemde taal leren is niet moeilijk met Duolingo, Memrise of Busuu

Squid Game op Netflix gezien? Of ga je misschien voor de vijfde keer naar Japan? Wat je reden ook is: het leren van een vreemde taal is best lastig, tenzij je een van deze drie apps gebruikt. Haeng-un-eul bibnida!

Een vreemde taal leren doe je zo

Het leren van een vreemde taal kost vooral veel tijd. Het is daarom handig als je een app op je iPhone of iPad hebt waarmee je op je eigen tempo de taal eigen kan maken. Wij hebben de drie beste apps voor je opgezocht en geven een korte impressie.

1. Duolingo: de beste taal-app voor beginners

Om maar meteen met de beste app te beginnen: dat is Duolingo. Vooral wanneer je niet wil betalen voor een taalcursus is Duolingo simpelweg onverslaanbaar. Vanuit het Nederlands kun je Duits, Engels en Frans leren en dat klinkt behoorlijk karig. Stel je de app echter in op Engels, dan heb je een enorme keuze uit vreemde talen. Grappig is dat je ook een paar fictieve talen kan leren, zoals Klingon (uit Star Trek) en High Valyrian (van Game of Thrones).

De lessen in Duolingo zijn leuk om te volgen. Je krijgt grappige animaties te zien en je verdient extra XP wanneer je meerdere vragen achter elkaar goed beantwoord. Wanneer je een fout antwoord geeft, kost je dat een hartje.

Pas op dat je niet teveel hartjes verliest tijdens de lessen, want dan moet wachten tot deze hartjes zich automatisch aanvullen. Of je moet al geleerde vaardigheden oefenen om een hartje te herstellen. De hartjes zorgen ervoor dat Duolingo meer als een soort game aanvoelt en dat is erg leuk.

Betaald abonnement met onbeperkte hartjes

Je mag de app gratis gebruiken, maar je moet dus wel elke keer wachten tot je weer hartjes hebt. Tenzij je een abonnement neemt op Duolingo Plus. Alle advertenties worden dan verwijderd en je krijgt onder andere toegang tot een kennisquiz en onbeperkte toetsen. Je ontvangt dan ook ongelimiteerde hartjes.

Duolingo Plus mag je 14 dagen gratis gebruiken. Daarna betaal je 167 euro voor een jaarabonnement of 14 euro per maand. Er is ook een familie-abonnement voor 2-6 leden voor 155 euro per maand.

Duolingo Duolingo 9,2 (49.005 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Memrise: vreemde taal leren als een native speaker

Wanneer je Memrise start lijkt het aantal beschikbare talen beperkt. Dat is echter alleen als je de app in het Nederlands gebruikt. Als je bij ‘Ik spreek’ de taal op ‘Engels’ instelt, wordt het aantal beschikbare talen verdubbeld. De taal van de applicatie blijft Nederlands, maar de vertaling van de woorden die je leert zijn voortaan in het Engels.

Duidelijke videoclips helpen met je uitspraak

Het mooie aan Memrise is dat je korte videoclips te zien krijgt waarin de woorden worden uitgesproken. Je krijgt op deze manier een goede impressie hoe je de woorden moet uitspreken, zonder dat je de hele tijd naar een vervelende computerstem moet luisteren.

In de gratis variant van Memrise krijg je een beperkt aantal lessen per taalniveau. Bij de betaalde versie heb je de keuze uit een maand- of jaarabonnent. Een jaarabonnement kost je 70 euro (nu tijdelijk 35 euro). Opvallend is dat je een optie hebt voor een onbeperkte toegang tot alle taalcursussen. Deze optie kost je 140 euro.

Leer talen met Memrise Memrise 9,2 (14.807 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Busuu: gevarieerd en leerzaam

Busuu vraagt je aan het begin hoeveel minuten per dag je wil spenderen om een nieuwe taal te leren. Je hebt daarbij de keuze tussen vijf, tien, vijftien en twintig minuten. De app mag je gratis gebruiken voor de eerste vier lessen. Daarna moet je overstappen op de Premium Plus-versie. Die Premium-versie is een week gratis te gebruiken, daarna kost de app 83 euro per jaar.

Gevarieerde lessen die niet snel saai worden

Het leren met de app is gevarieerd en leuk. Je krijgt veel foto’s en geluidsfragmenten te zien en de nieuwe woorden worden op verschillende manieren herhaald. Daardoor blijft het volgen van de lessen interessant en wordt het niet vervelend.

Het aantal talen dat je kan leren is wel wat beperkt. Er is bijvoorbeeld geen Koreaans aanwezig in de app. Ook is het jammer dat de app maar een beperkte hoeveelheid gratis content heeft. Desondanks het is wel een van de betere taal-apps wanneer je besluit om een abonnement te nemen. Check alleen wel even of de taal die je wil leren erin staat.

Busuu: Language Learning Busuu Limited 9 (1.940 reviews) Gratis via App Store via App Store

