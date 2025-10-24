Deze 3 vragen moet je nóóit aan ChatGPT (of andere AI-bots) stellen

Gebruik je regelmatig ChatGPT of een andere chatbot die werkt met kunstmatige intelligentie? Deze drie vragen moet je nóóit stellen aan ChatGPT!

Vragen stellen aan ChatGPT

Voor velen is ChatGPT inmiddels niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. De chatbot stelt boodschappenlijstjes samen, maakt handige overzichten en zoekt belangrijke informatie binnen enkele seconden op. Toch zijn er bepaalde vragen die je beter niet aan ChatGPT of andere chatbots kunt stellen, omdat ze er geen correct of eerlijk antwoord op kunnen geven. Deze onderwerpen kun je beter niet bespreken!

1. Politiek advies

In Nederland kunnen we op woensdag 29 oktober 2025 weer naar de stembus. Dit zijn de eerste verkiezingen waarbij ChatGPT een grote rol kan spelen, want veel gebruikers vragen politiek advies aan de chatbot. Dat kun je beter niet doen, omdat AI-chatbots geen betrouwbaar stemadvies geven. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft inmiddels gewaarschuwd niet te vertrouwen op stemadviezen van chatbots als ChatGPT.

Uit onderzoek is gebleken dat chatbots die werken met kunstmatige intelligentie niet alle partijen meenemen bij het geven van politieke adviezen. Bij het vragen van stemadvies geven chatbots als ChatGPT vooral de voorkeur aan de PVV en GroenLinks-PvdA. Middenpartijen worden nauwelijks meegenomen, waardoor je voor politiek advies beter niet bij chatbots terechtkunt. Raadpleeg in plaats daarvan zelf een stem- of kieswijzer, zodat je écht weet welke partij het beste aansluit bij jouw politieke wensen.

2. Medisch advies

Medisch advies kun je eveneens beter niet aan ChatGPT of andere chatbots vragen. Gebruik deze chatbots daarom niet om bepaalde diagnoses te stellen, want de kans is groot dat er incorrecte informatie naar voren komt. Chatbots verzamelen gegevens van verschillende webpagina’s op het internet, waar regelmatig onjuistheden te vinden zijn. Als deze fouten worden meegenomen in het antwoord van ChatGPT, heb je dus te maken met een incorrect of onvolledig advies.

Houd daarom in gedachte dat ChatGPT of een andere chatbot geen vervanging is van professionele hulpverleners. Heb je te maken met fysieke of mentale klachten? Je kunt ChatGPT dan wel oriënterende vragen stellen, maar ga voor echt medisch advies naar een professionele hulpverlener. Op die manier weet je zeker dat de medische adviezen die je krijgt betrouwbaar zijn en niet zijn gebaseerd op mogelijke onjuistheden van het internet.

3. Opslaan van wachtwoorden

Heb je moeite met het onthouden van gebruikersnamen en wachtwoorden? En wil je ze ergens opslaan? Ook dat moet je nooit aan chatbots als ChatGPT vragen. Alle gegevens die je invoert bij chatbots die werken met kunstmatige intelligentie worden gebruikt voor het trainen van taalmodellen. Op deze manier worden chatbots steeds slimmer, maar bepaalde informatie kun je beter voor jezelf houden.

Gegevens als je wachtwoorden zijn vertrouwelijk, waardoor je niet wilt dat ze gebruikt worden voor het trainen van taalmodellen. Voer belangrijke informatie als je wachtwoorden, mailadressen of andere accountgegevens daarom nooit in bij chatbots als ChatGPT. Om deze reden moet je ChatGPT ook niet vragen om je wachtwoorden op te slaan, omdat ze dan op externe servers belanden. De kans is in dat geval groter dat deze gegevens betrokken worden bij een eventueel datalek, waardoor je accounts niet meer veilig zijn.

Meer over ChatGPT

Gebruik je ChatGPT of andere chatbots regelmatig? Pas dan op met de gegevens die je invoert en met de adviezen die je vraagt. Lang niet alle vragen zijn geschikt voor chatbots als ChatGPT. Dat komt niet alleen door de mogelijk onjuiste antwoorden, maar ook door de manier waarop gegevens worden verwerkt. Alle informatie die je invoert wordt verzameld door bedrijven achter chatbots, zoals OpenAI. Je weet vervolgens niet precies wat er met deze gegevens gebeurt.

Het kan geen kwaad als je eenvoudige vragen invoert, zoals het opstellen van boodschappenlijstjes of het opvragen van hoogtepunten voor een bepaald vakantieadres. Bij politieke en medische adviezen moet je wél alert blijven, want deze zijn lang niet altijd correct. Het opslaan van wachtwoorden kun je beter in de Wachtwoorden-app van Apple doen, zodat je zeker weet dat ze echt veilig zijn. Lees hier welke gegevens je nog meer nooit moet invoeren bij ChatGPT en andere chatbots!