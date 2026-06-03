Pas op: zo voorkom je dat je door een AI-stem wordt opgelicht

Krijg je een telefoontje van een bekende die in paniek om geld vraagt? Dat kan een AI-stem zijn die je probeert op te lichten. Zo voorkom je het.

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Zo voorkom je dat je door een AI-stem wordt opgelicht

Oplichters gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie om stemmen na te maken, waardoor zogenaamde ‘voice cloning’-fraude razendsnel toeneemt. Met slechts een paar seconden audio (bijvoorbeeld afkomstig van TikTok, Instagram of een eerder telefoongesprek) kunnen criminelen een overtuigende kopie van iemands stem maken.

Voice cloning

Bij voice cloning belt een oplichter je op met een nagebootste stem van iemand die je kent. Vaak doet die persoon alsof hij of zij in nood zit: een ongeluk, arrestatie of zelfs een ontvoering zijn veelgebruikte scenario’s. Vervolgens wordt er grote druk uitgeoefend om direct geld over te maken.

Experts waarschuwen dat moderne AI-stemmen inmiddels zo realistisch zijn geworden dat de meeste mensen het verschil niet meer kunnen horen. Bovendien kunnen criminelen het doen lijken alsof het telefoontje van het kloppende nummer afkomstig is, wat het gelijk een stuk geloofwaardiger maakt. Hier zijn een aantal maatregelen die je kunt nemen om deze vorm van oplichting te voorkomen:

1. Hang op en bel zelf terug

De belangrijkste tip ligt voor de hand: verbreek de verbinding en neem zelf contact op. Word je gebeld door een familielid dat dringend hulp nodig heeft? Hang dan op en bel het bekende nummer van die persoon terug. Dat is de beste manier om te controleren of er daadwerkelijk iets aan de hand is of niet.

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2. Spreek een code af

Steeds meer veiligheidsexperts raden gezinnen aan om een geheime code of een wachtwoord af te spreken. Alleen directe familieleden kennen die code. Krijg je een noodoproep van een gezinslid? Vraag dan naar het afgesproken woord. Een oplichter die een AI-stem gebruikt zal dat waarschijnlijk niet weten.

3. Trap niet in tijdsdruk

Vrijwel alle pogingen tot oplichting met voice cloning hebben één ding gemeen: haast. Oplichters willen voorkomen dat je gaat nadenken, iemand anders belt of de situatie verifieert. Daarom maken ze vrijwel altijd gebruik van tijdsdruk, wat dus een zeer belangrijke waarschuwing is.

4. Deel geen audio op sociale media

Veel mensen plaatsen video’s op TikTok, Instagram of Facebook zonder erbij stil te staan dat hun stem daarmee openbaar beschikbaar wordt. Oplichters kunnen zulke fragmenten gebruiken om een stem na te maken. Helemaal voorkomen is lastig, maar het helpt om kritisch te kijken welke video’s openbaar zichtbaar (en hoorbaar) zijn.

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5. Ben wantrouwig bij verzoek om geld

Een dringend verzoek om geld blijft een van de grootste waarschuwingen. Dat geldt helemaal als iemand vraagt om een bankoverschrijving, cryptovaluta, cadeaubonnen of andere betaalmethoden die moeilijk zijn terug te draaien. Controleer altijd via een ander kanaal of het verzoek wel echt is (zie tip 1).

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