Let op: zo voorkom je zo goed mogelijk dat je iPhone gestolen wordt

Je kunt waarschijnlijk niet helemaal voorkomen dat je iPhone gestolen wordt, maar met deze tips maak je het risico wel een heel stuk kleiner!

Zo voorkom je dat je iPhone gestolen wordt

Het is geen verrassing dat iPhones populair zijn, zowel bij gebruikers als bij dieven. Kennelijk zijn ze bij dieven zelfs populairder dan Android-toestellen. Het enige wat je kunt doen om te voorkomen dat je iPhone gestolen wordt, is het dieven zo moeilijk mogelijk maken.

Zo is het veiliger om je iPhone in een broekzak aan de voorkant te stoppen dan in een achterzak. Op drukke locaties is het sowieso verstandig om je iPhone niet zichtbaar mee te dragen. Verder kun je een aantal instellingen aanpassen die ervoor zorgen dat een dief niet echt iets met je iPhone kan wanneer hij hem toch te pakken krijgt. We zetten de belangrijkste instellingen voor je op een rij:

1. Gebruik Face ID met aandachtsdetectie

Face ID beveiligt je iPhone al best goed, maar het is nog veiliger als je de optie ‘Aandacht vereist voor Face ID’ inschakelt. Dat doe je als volgt:

Open de app Instellingen; Tik op ‘Face ID en toegangscode’ en log in met je toegangscode; Schakel de optie ‘Aandacht vereist voor Face ID’ in; Zet ook de functie aan bij ‘Voorzieningen aandachtsdetectie’.

Nu je hier toch bent, controleer dan gelijk even of de optie ‘Bescherming voor gestolen apparaat‘ staat ingeschakeld. Hiermee wordt een beveiligingslaag toegevoegd wanneer je iPhone zich niet op bekende locaties bevindt. Het helpt je accounts en persoonlijke gegevens te beschermen wanneer je iPhone toch een keer gestolen wordt.

2. Stel een alfanumerieke toegangscode in

Wanneer Face ID niet werkt (wat bij een dief het geval zal zijn), vraagt je iPhone om de toegangscode. Standaard vul je hier zes cijfers voor in. Dat kan natuurlijk een stuk veiliger met een code bestaande uit cijfers en letters. Dit stel je op de volgende manier in.

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Face ID en toegangscode’ (of ‘Touch ID en toegangscode’);

Vul je huidige code in en scrol naar beneden;

Tik op ‘Wijzig code’;

Typ je huidige toegangscode nog een keer in en kies voor ‘Toegangscodeopties’;

Kies voor ‘Aangepaste alfanumerieke code’ en vul je nieuwe code in;

Ga naar ‘Volgende’ en herhaal je code;

Tik op ‘Gereed’.

3. Schakel de functie ‘Zoek mijn’ in

Dankzij de functie ‘Zoek mijn’ is het namelijk mogelijk om je iPhone te lokaliseren vanaf je MacBook of iPad. Daar kan de politie vaak ook wat mee als je iPhone is gestolen. Uiteraard moet de functie wel zijn ingeschakeld op je iPhone. Dat doe je zo:

Open de app Instellingen;

Tik op je naam en vervolgens op ‘Zoek mijn’;

Tik op ‘Zoek mijn iPhone’;

Schakel ‘Zoek mijn iPhone’ in.

4. Schakel Twee-factor-authenticatie in voor je Apple ID

Mocht een dief toch in je iPhone weten te komen, dan is het des te belangrijker dat je je Apple ID goed hebt beveiligd. De beste optie die je momenteel hebt, is Twee-factor-authenticatie (beter bekend als tweestapsverificatie). Heb je dat ingeschakeld, dan kan een dief zelfs als hij jouw wachtwoord weet niet inloggen in je Apple ID. Zo stel je het in:

Open de app Instellingen;

Tik op je naam en kies voor ‘Inloggen en beveiliging’;

Tik op ‘Twee-factor-authenticatie’.

5. Schakel Bedieningspaneel vanuit Vergrendelscherm uit

Als een dief vanuit het Vergrendelscherm het Bedieningspaneel kan openen (dus zonder je iPhone te ontgrendelen), kan hij bijvoorbeeld ook wifi of je mobiele netwerk uitschakelen. Dat maakt het terugvinden van je iPhone gelijk een stuk moeilijker. Schakel die optie dus uit om dit te voorkomen:

Open de app Instellingen; Tik op ‘Face ID en toegangscode’ (of ‘Touch ID en toegangscode’) en voer je code in; Scrol naar ‘Toegang bij vergrendeling’; Schakel de optie ‘Bedieningspaneel’ uit.

Meer tips?

