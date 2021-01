Sinds iOS 14.3 is het mogelijk om met de iPhone 12 Pro en 12 Pro Max foto’s te maken in het Apple ProRAW-formaat. Maar hoe doe je dat? Hoe bewerk je de foto’s? En wat zijn de voordelen van Apple ProRAW? Wij laten het zien.

Apple ProRAW: dit zijn de voordelen

Je iPhone maakt natuurlijk prima foto’s, zeker wanneer je een recent toestel hebt. Wie serieus aan de slag wil met smartphonefotografie doet er echter goed aan om het RAW-formaat te gebruiken. Met een beetje geduld en creativiteit haal je dan het maximale uit je camera.

Apple ProRAW, één van de belangrijkste nieuwe functies in iOS 14.3, gaat een stapje verder. Als je een iPhone 12 Pro of iPhone 12 Pro Max hebt, kun je nu fotograferen in dit nieuwe bestandsformaat. Je foto’s zijn daardoor nog beter te bewerken dan voorheen. In dit artikel vertellen we je alles over de voordelen van Apple ProRAW.

Wat is RAW?

Als je een foto maakt met je iPhone wordt deze standaard opgeslagen als HEIC-bestand. Dat is net als het bekende JPEG een bestandsformaat dat je foto’s comprimeert, zodat ze minder ruimte innemen. In veel gevallen is dat fijn, want zo kun je meer foto’s kwijt op je iPhone. Ook kun je ze sneller versturen of uploaden naar bijvoorbeeld Instagram.

Bij het comprimeren gaat echter veel informatie uit het bestand verloren. Daardoor zie je snel kwaliteitsverlies als je de foto’s wil bewerken. Een RAW-bestand bevat wél alle informatie, waardoor je een veel mooier eindresultaat krijgt, mits je de moeite neemt om de foto naar jouw smaak aan te passen. Een onbewerkte RAW-file is vaak donker en onaantrekkelijk, zoals je in het onderstaande voorbeeld kunt zien.

HEIC

ProRAW

ProRAW bewerkt

Het grote voordeel van Apple ProRAW

Je kon al langer RAW-foto’s schieten met je iPhone, maar daar had je een speciale app zoals Halide voor nodig. Dat heeft een belangrijk nadeel: Apple gebruikt kunstmatige intelligentie om je foto’s te verfraaien. Denk hierbij aan Smart HDR 3 en de Nachtmodus. Als je een normale RAW-foto maakt, worden deze effecten automatisch uitgeschakeld.

Apple ProRAW stelt je in staat om RAW-foto’s te maken mét behoud van deze functies. Je krijgt dus het beste van twee werelden: de mogelijkheid om je foto’s zonder veel kwaliteitsverlies aan te passen, terwijl je tegelijk profiteert van Apples kunstmatige intelligentie.

HEIC

ProRAW

ProRAW bewerkt

Apple ProRAW activeren

Voor je aan de slag kunt met Apple ProRAW moet je deze functie eerst activeren. Dat doe je als volgt:

Ga naar Instellingen; Kies voor ‘Camera’; Tik op ‘Structuren’; Zet het schuifje naast Apple ProRAW naar rechts.

Als je nu de Camera-app opent, zie je rechtsboven in het venster de knop ‘RAW’ staan. Je kunt per foto bepalen of je Apple ProRAW wil gebruiken. Je tikt simpelweg op de knop om de functie aan of uit te zetten. Aan het maken van een foto verandert verder niets.

Let wel op: omdat ProRAW-bestanden veel informatie bevatten, zijn ze een stuk groter dan normale foto’s. Gemiddeld gaat het om zo’n 25 MB. Als je veel fotografeert, ga je dus sneller door de opslagruimte van je iPhone heen.

Apple ProRAW-foto’s bewerken

Goed, je hebt je eerste Apple ProRAW-foto gemaakt. En nu? Je kunt je kiekje gewoon bewerken in de Foto’s-app, maar daarmee haal je niet het maximale uit je bestand. Voor het beste resultaat gebruik je een apart bewerkingsprogramma. In dit artikel hebben we gekozen voor Adobe Lightroom, maar alternatieven als Pixelmator en Darkroom werken net zo goed.

In principe zijn er geen regels voor het bewerken van je foto’s. Jij bepaalt immers zelf hoe jouw meesterwerk eruit komt te zien. Wel zul je merken dat Apple ProRAW-bestanden vaak zowel overbelichte als onderbelichte delen hebben. Een goed startpunt is daarom het optrekken van de schaduwen en het donkerder maken van de hooglichten. Daarmee ziet je foto er direct een stuk beter uit.

Verder zijn Apple ProRAW-bestanden vaak wat softer dan je waarschijnlijk gewend bent. Dat komt omdat je iPhone foto’s normaal automatisch verscherpt. Dat kun je nu handmatig doen, waardoor je de volledige controle hebt over hoe scherp je foto eruit komt te zien. Pas wel op dat je niet te ver gaat. Een té scherpe foto oogt vaak niet zo mooi.

Voorbeelden uit de praktijk

Hierboven heb je al wat voorbeelden gezien van de verschillen tussen foto’s die gemaakt zijn met de automatische instellingen, de Apple ProRAW-bestanden en de door ons bewerkte ProRAW-files. We zetten nu nog een aantal foto’s op een rijtje, waarbij we de verschillen tussen de drie versies zullen benoemen.

HEIC

ProRAW

ProRAW bewerkt

De foto die de iPhone zelf heeft gemaakt, ziet er op zich prima uit. De belichting is in balans en de kleuren zijn vrij neutraal. De ProRAW-file is een stuk minder indrukwekkend. Linksonder is de foto erg donker, rechtsboven juist overbelicht. We hebben de schaduwen en hooglichten dan ook gecorrigeerd.

Daarnaast wilden we de foto een andere “look” geven. Door één van de vele filters in Lightroom te gebruiken, ziet het tafereel er nu wat melancholischer uit. Dat past wat ons betreft beter bij de sfeer van de Utrechtse Nieuwegracht.

HEIC

ProRAW

ProRAW bewerkt

Voor deze foto heeft de iPhone 12 Pro Max de Nachtmodus benut. Desondanks is er weinig detail zichtbaar in de boom langs de Oudegracht. Gelukkig is het dynamisch bereik van de Apple ProRAW-file behoorlijk groot. Dat betekent dat we de donkere gedeeltes lichter hebben kunnen maken zonder dat er veel ruis optreedt. Het resultaat is een levendigere foto, omdat je beter ziet wat er zich rond de boom afspeelt.

HEIC

ProRAW

ProRAW bewerkt

Als het schemert, heeft de iPhone 12 Pro Max soms de neiging om foto’s een bruinige gloed te geven. Als je dat niet mooi vindt, is het heel eenvoudig om de kleurbalans in een ProRAW-file aan te passen. We hebben in dit geval vooral het blauw wat sterker gemaakt. Daardoor krijgt deze plaat meer de uitstraling van een klassieke avondfoto.

HEIC

ProRAW

ProRAW bewerkt

Toen we deze foto van station Utrecht Centraal maakten, was het pikdonker. Dankzij de Nachtmodus heeft de iPhone toch behoorlijk wat detail vastgelegd. In de ProRAW-file is het stadhuis op de achtergrond nauwelijks te zien, maar die informatie is wel degelijk vastgelegd in het bestand.

Door niet alleen de schaduwen op te lichten, maar de foto tevens te verscherpen is goed te zien hoe flexibel een ProRAW-bestand is. Zowel in het station als in het verlichte kantoor linksboven is meer detail zichtbaar dan in de originele HEIC-file. Daarnaast hebben we de foto iets warmer gemaakt. Daardoor ziet hij er, in onze ogen, aantrekkelijker uit.

Conclusie

Wie gewoon leuke plaatjes wil schieten, zit vermoedelijk niet te wachten op Apple ProRAW. Wel maakt dit nieuwe bestandsformaat de iPhone weer wat beter geschikt voor serieuze fotografie. Je bent nu veel flexibeler in het aanpassen van je bestanden. Als je de tijd en moeite wil nemen om je foto’s te bewerken, kan het eindresultaat prachtig zijn.

Wil je meer lezen over smartphone-fotografie? Check dan de iPhone-fotografie gids en onze tips om alles uit de camera van je iPhone 12 te halen. Heb je zin om mee te doen aan een fotowedstrijd? Dan is de app Gurushots zeker de moeite waard.