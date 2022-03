iPhone SE 2022 gekocht? Vier tips om je oude iPhone voor te bereiden

Het duurt nog maar heel even voordat de nieuwe iPhone SE 2022 in de brievenbus ligt. Wil jij snel je oude gegevens overzetten? Bereid je iPhone dan alvast goed voor met deze vier tips! In dit artikel vertellen we je waar je allemaal aan moet denken.

Vier tips om van iPhone naar iPhone over te stappen

Bijna is het moment daar! De iPhone SE 2022 op je deurmat. Natuurlijk wil je het pakketje openscheuren en alle beschermlaagjes eraf pulken. Om zo snel mogelijk (en onbezorgd) te beginnen met spelen met je nieuwe iPhone, moet je even van te voren aan de volgende dingen denken! Volg deze vier tips en bereid je perfect voor op de overstap op je nieuwe iPhone.

1: Maak een back-up voordat je overstapt op je nieuwe iPhone

Als je van plan bent om je nieuwe iPhone SE 2022 te vullen met gegevens die je hebt opgeslagen op je iCloud, is het handig om alvast een back-up te maken. Als je dit nu alvast doet scheelt het weer tijd als je nieuwe SE in huis is. Dit zorgt ervoor dat de overgang van je oude iPhone naar je nieuwe iPhone naadloos verloopt. Mocht je de gegevens via de ‘begin direct’-optie willen herstellen op je nieuwe iPhone, is het alsnog belangrijk om een reservekopie te maken. Soms zijn er rare bugs die voor problemen zorgen en misschien de overdracht verstoren. Voor je het weet ben je al je gegevens kwijt.

Selecteer bij ‘Instellingen’ je profiel en tik vervolgens op iCloud. Scroll naar beneden en kies ‘iCloud-reservekopie’. Hier schakel je de optie in. Controleer wanneer je laatste opgeslagen back-up was. Als dit lang geleden is, tik dan op ‘maak nu reservekopie’. Ook is het handig om je foto’s in dit menu op je back-up te zetten. Omdat je nieuwe iPhone niet al je foto’s hoeft te laden bij de eerste keer opstarten, scheelt dat weer wat wachttijd.

2. Zorg dat de software op je oude iPhone up-to-date is voordat je overstapt

Om een soepele overgang van het ene apparaat naar het andere te garanderen, wil je dat je oude iPhone dezelfde iOS-versie gebruikt. Op deze wijze lopen apps niet vast en behoudt je sowieso al instellingen op de juiste manier. Als de softwareversies heel erg uiteenlopen is het soms mogelijk dat niet alle instellingen meegenomen worden.

Open je Instellingen-app en selecteer ´Algemeen´. Tik vervolgens op ‘Software-update´. Installeer eventuele updates die in behandeling zijn. Het is ook mogelijk om ´Automatische updates´ aan te vinken als je niet telkens handmatig je iPhone wil updaten.

3. Exporteer je Tweestapsverificatie-codes

Dit is een belangrijke en eentje die vaak wordt vergeten. Als je een authenticatie-app op je iPhone gebruikt om tweestapsauthenticatiecodes aan te maken, moet je deze exporteren en dat bestand meenemen naar je nieuwe iPhone SE 2022. Anders kan je nergens meer inloggen met deze nieuwe iPhone. Mocht je deze app op je oude telefoon hebben verwijderd, moet je door heel wat bochten wringen om weer te in te loggen bij belangrijke websites.

Een voorbeeld van een dergelijke app is Google Authenticator. Hiermee beveilig je je accounts extra goed door middel van tweestapsverificatie. De app geeft je een code die je naast je wachtwoord invult om in te loggen op je accounts. Elke 30 seconden vernieuwd de app de codes. Hoe je deze inloggegevens handig meeneemt naar je nieuwe iPhone hebben we je al eerder uitgelegd.

4. Wis niet meteen de gegevens op je oude iPhone!

Misschien is deze laatste tip overduidelijk, maar misschien heb je er ook niet aan gedacht. Natuurlijk verwijder je de gegevens pas als je nieuwe iPhone SE 2022 in huis is (duh, je gaat toch niet paar dagen iPhone-loos zijn). In ieder geval: wacht, als je alle gegevens heb overgezet, nog een aantal dagen of weken met het ‘naar fabrieksinstellingen herstellen’ van je oude iPhone. Strak mis je tóch dat ene belangrijke spraakbericht. Of ben je toch nog die inloggegevens kwijt die op je oude iPhone staan.

Om dit te voorkomen raden we je aan om nog eventjes te wachten met het verwijderen van je gegevens van je oude iPhone.

De iPhone-overstap-tips gevolgd? lees dan dit.

Wij hebben allang voor jou uitgeplozen wat de beste (en snelste) manieren zijn om al je gegevens op een nieuwe iPhone te zetten. Of je het nou doet via ‘begin direct’, iCloud of via je Windows-laptop, wij hebben alles wat je moet doen bij de overtap zelf, op een rijtje gezet. Als je van een Android-smartphone komt en overstapt op iOS, bekijk dan een ander tip-artikel van iPhoned.

Wil je ook je WhatsApp-gesprekken niet verliezen? Check dan even onze tip waarin we uitleggen hoe dit precies in zijn werk gaat.