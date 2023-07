Handig: zo gebruik je een volledig toetsenbord op je Apple Watch

Verstuur jij wel eens berichten via je smartwatch? Wij leggen je uit hoe je een volledig toetsenbord instelt op je Apple Watch, zodat je kan typen wat je wilt!

Volledig toetsenbord instellen op je Apple Watch

Op je Apple Watch kan je berichten van bijvoorbeeld WhatsApp lezen in het meldingencentrum. Handig natuurlijk, zeker als je jouw iPhone even niet bij de hand hebt. Maar dat is niet alles, want het is ook mogelijk om via je Watch te reageren op de berichten. Daarvoor tik je simpelweg op het appje (dat aan de bovenkant van je scherm verschijnt) en kies je het antwoord dat je wilt verzenden.

In het Nederlands heb je op dit moment alleen nog de keuze uit een aantal standaardantwoorden, waaronder ‘Hallo’ en ‘Wat is er?’. Je bent dus beperkt in het aantal reacties dat je kunt geven, waardoor er soms geen passend antwoord tussen staat. Gelukkig is het ook mogelijk om een volledig toetsenbord toe te voegen aan je Apple Watch, zodat je helemaal zelf bepaalt welk antwoord je geeft.

Zo voeg je een toetsenbord toe aan je horloge

Bij de nieuwere generaties van de Apple Watch is het standaard mogelijk om een volledig toetsenbord toe te voegen. Deze Apple Watches hebben namelijk een groter scherm, waardoor er ruimte is voor een groter toetsenbord. Je hebt hiervoor een Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 8 of een Apple Watch Ultra nodig.

Er is helaas nog geen volledig toetsenbord beschikbaar in het Nederlands voor de Apple Watch. Je moet daarom het Engelse toetsenbord toevoegen aan je horloge. Daarvoor moet je wel even je iPhone erbij pakken. Het toevoegen van het Engelstalige toetsenbord aan je Apple Watch gaat als volgt:

Open Instellingen op je iPhone; Ga naar ‘Algemeen’; Kies voor ‘Toetsenbord’; Tik op ‘Toetsenborden > Voeg toetsenbord toe’; Zoek naar ‘Engels (VK)’; Voeg het toetsenbord toe door op ‘Gereed’ te tikken.

Zodra je dat hebt gedaan, is het bij het ontvangen van een bericht mogelijk om van de standaardantwoorden te wisselen naar het Engelse toetsenbord. Dit doe je door je vinger een paar seconden op de dicteerknop te houden. Kies voor ‘Engels (VK)’ en het volledige toetsenbord verschijnt vanzelf op het scherm van je Apple Watch. Je bepaalt vervolgens zelf wat je typt.

Oudere Apple Watch? Zo voeg je een toetsenbord toe

Heb je geen geschikte Apple Watch om standaard een volledig toetsenbord toe te voegen? Dan kun je nog een nieuwe app op je horloge installeren, waarmee het wél mogelijk wordt om te typen. Een bekende app hiervoor Shift Keyboard. Je betaalt dan eenmalig een bedrag en kunt vervolgens het toetsenbord toevoegen aan iedere Apple Watch. Die moet dan wel op watchOS 6 of nieuwer draaien.

Bij het instellen heb je twee keuzes: ‘Full’ en ‘Precise’. De tweede functie vergroot de toetsen, maar zorgt er daardoor voor dat je moet scrollen met de Digitale Kroon van de Apple Watch om het volledige toetsenbord te gebruiken. Bij ‘Full’ verschijnen alle toetsen wel direct in beeld. Ook bij Shift Keyboard is er helaas (nog) geen Nederlandstalig toetsenbord beschikbaar.

Dit is de beste Apple Watch om mee te typen

Bij oudere generaties van de Apple Watch is het vaak redelijk moeilijk om met een volledig toetsenbord te typen. Dit komt door de kleinere behuizing van de horloges, je tikt dan vaak de verkeerde letter aan op het toetsenbord. De Apple Watch Ultra daarom de beste Watch om het toetsenbord op te installeren. De Ultra heeft namelijk een scherm van 49 mm, waardoor je veel meer ruimte hebt om te typen.

Ben jij nog op zoek naar een nieuwe Apple Watch? Of is je huidige Watch aan vervanging toe? De Apple Watch Ultra is de beste Watch van dit moment, zeker als je wilt typen met een volledig toetsenbord. Als je die te duur vindt is de Apple Watch Series 8 een goed alternatief. Bekijk de beste prijzen in onze prijsvergelijker, zodat je zeker weet dat je niet teveel betaalt!

