iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd!

Bekijk actie

Dit is Visual Intelligence op je iPhone (en zo werkt het)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
6 november 2025, 12:44
2 min leestijd
Dit is Visual Intelligence op je iPhone (en zo werkt het)

Je iPhone heeft met de nieuwste update een paar toffe functies gekregen en een daarvan is Visual Intelligence. Wij laten zien hoe je deze functie gebruikt.

Lees verder na de advertentie.

Dit is Visual Intelligence op je iPhone (en zo werkt het)

Dankzij Visual Intelligence weet je iPhone waar je de camera op hebt gericht. Of het nu een plant is, een poster of een foto op je scherm. Je iPhone kan je dan bijvoorbeeld vertellen wat voor soort plant het is waar je de camera op gericht hebt.

We leggen je uit hoe deze functie werkt en hoe je de optie aan moet zetten. Ook vertellen we je welke iPhones deze functie kunnen gebruiken.

visual intelligence met chatgpt

Visual Intelligence: dit heb je nodig…

Om de functie Visual Intelligence te gebruiken heb je een paar zaken nodig. Zo moet je iPhone ondersteuning hebben voor Apple Intelligence. Welke iPhones deze ondersteuning hebben lees je in het artikel hieronder. Maar kort door de bocht: je hebt een iPhone 15 Pro of nieuwer nodig.

Deze iPhones werken met Apple Intelligence (en deze niet)

Deze iPhones werken met Apple Intelligence (en deze niet)

Lees verder

Daarnaast moet je minstens iOS 26.1 op je iPhone hebben staan. Eerdere versies hadden ook al Apple Intelligence, maar dan is de functie niet beschikbaar op Nederlandse iPhones.

Daarna moet je Apple Intelligence ook nog aanzetten. Dat doe je door naar de ‘Instellingen’ te gaan. Vervolgens kies je voor ‘Apple Intelligence en Siri’. Zet vervolgens de schuifknop aan bij ‘Apple Intelligence’.

… en zo gebruik je het

Zo gebruik je Visual Intelligence op je iPhone

  1. Houd de Cameraregelaar eventjes ingedrukt;

  2. Richt de camera van je iPhone op een object;

  3. Tik op ‘Zoek’ om naar soortgelijke afbeeldingen te zoeken.

Wanneer je ChatGPT hebt ingesteld, kun je tijdens stap 3 ook op ‘Vraag’ tikken. Vervolgens kun je bijvoorbeeld vragen waar je naar kijkt.

visual intelligence kat

Als je iPhone geen Cameraregelaar hebt (onder andere de iPhone 15 Pro en iPhone 16e), kun je de Actieknop toewijzen om Visual Intelligence te gebruiken. Dat doe je via ‘Instellingen > Actieknop’. Vervolgens kies je voor Visuele Intelligentie.

visual intelligence actieknop

De functie werkt overigens ook als je net een screenshot hebt gemaakt. Als je dan in het scherm zit nog voordat je de afbeelding opslaat, kun je met je vinger omcirkelen waar je meer over wilt weten. Vervolgens geef je onderaan het scherm aan waar je wilt zoeken.

iPhone met Apple Intelligence

Heb je nog een oude iPhone zonder Apple’s AI? En wil je nu toch een iPhone hebben die de functie wél heeft? Dan is de iPhone 17 een prima keuze. Vaak kun je met een abonnement dan zelfs nog wat meer besparen op de prijs van het toestel.

Wil je toch iets goedkopers? Dan is de iPhone 16e ook een optie. Die is al te koop voor € 549,-.

Apple iPhone 17 deals

Abonnement
Los toestel

Apple iPhone 17

onbeperkt min of onbeperkt sms

20000MB (5G)

2 jaar

€ 34,50 p/m

Eenmalig toestel € 161,00

Gemiddeld p/m: € 41,41

Bekijk bij Mobiel.nl
Hollandsnieuwe

Apple iPhone 17

120 min of 120 sms

4000MB (5G)

2 jaar

€ 36,50 p/m

Eenmalig toestel € 252,00

Gemiddeld p/m: € 47,20

Bekijk bij Mobiel.nl
Odido

Apple iPhone 17

150 min en onbeperkt sms

6000MB (5G)

2 jaar

€ 37,50 p/m

Eenmalig toestel € 262,00

Gemiddeld p/m: € 48,62

Bekijk bij Belsimpel
Vodafone
Vergelijk alle Apple iPhone 17 abonnementen

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Foto en video Basisinstellingen iPhone Apple iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max iPhone 16e iPhone 17 iPhone Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max

Bekijk ook

Met deze nieuwe iPhone-functie gaat je accu véél sneller leeg

Met deze nieuwe iPhone-functie gaat je accu véél sneller leeg

23 oktober 2025

Batterijbesparing op de iPhone 17 (en eerder): deze 7 tips helpen écht

Batterijbesparing op de iPhone 17 (en eerder): deze 7 tips helpen écht

15 oktober 2025

Pre-order tips van Apple: zo heb je de nieuwe iPhone het snelst in huis!

Pre-order tips van Apple: zo heb je de nieuwe iPhone het snelst in huis!

12 september 2025

Met deze verborgen functie gaat de accu van je iPhone (veel) langer mee

Met deze verborgen functie gaat de accu van je iPhone (veel) langer mee

7 augustus 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple iPhone 15 Pro
Apple iPhone 15 Pro

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Prijsvergelijker
Verkopen
Over ons Contact Adverteren