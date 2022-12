8 Vinted tips: zo koop en verkoop jij het best tweedehands kleren

Vinted is de meest populaire app voor het kopen en verkopen van tweedehands kleren. Met deze Vinted tips scoor je de beste vintage kledingstukken en verdien je een leuk zakcentje.

Vinted tips: alles voor kopen en verkopen

Met de app Vinted kun je jagen op mooie vintage kleding, die je niet zomaar in de winkel vindt. Dat is goedkoop, goed voor het milieu en omdat kleding vaak uit het buitenland komt draag je al snel iets origineels.

Daarnaast kun je de app gebruiken om zelf kleding te verkopen. Bijvoorbeeld iets dat je zelf nooit meer draagt, maar wat je een tweede leven gunt. Of je wil je kledingkast uitmesten en een leuk zakcentje verdienen. Hoe je Vinted ook gebruikt: check hieronder onze tips om meer uit de app te halen.

Vinted tips: kopen

Het aanbod op Vinted is in de afgelopen jaren flink gestegen door de grote hoeveelheid gebruikers, maar daarmee zijn er ook meer koopjesjagers. Zo vindt jij de beste koopjes.

1. Volg merken en verkopers

Als je er snel bij wil zijn, is het slim om in de app merken en verkopers te volgen. Dan weet je als eerste als er nieuwe spullen worden toegevoegd. Verkopers volg je door naar hun profiel te gaan en op ‘Volgen’ te tikken. Merken kun je volgen door naar ‘Profiel’ te gaan, daar voor ‘Personalisatie’ te kiezen en bij ‘Merken’ je favoriete kledingmerken op te zoeken en op ‘Volgen’ te tikken.

2. Plaats een hartje bij kleding waar je interesse in hebt

Heb je interesse in een kledingstuk, maar twijfel je nog? Vergeet dan niet op het hartje te tikken om de kleding in je favorieten te stoppen. Dat is niet alleen handig om het kledingstuk later weer terug te vinden. De verkoper ziet namelijk ook dat jij interesse hebt. Die kan vervolgens met jou chatten en je een aanbieding doen.

3. Gebruik de mogelijkheid om te bieden of vraag om combokorting

Je kunt een kledingstuk direct voor de vraagprijs kopen, maar je kunt meestal ook makkelijk wat van de prijs afhalen. Zeker als een kledingstuk al een tijdje op Vinted staat, is er een grote kans dat de verkoper dit accepteert. Daarvoor ga je naar het kledingstuk en druk je op ‘Een bod doen’.

Je moet wel een realistische prijs noemen, van maximaal 40 procent korting. Ook mag je maximaal 5 biedingen per dag doen. Hiermee zorgt Vinted dat verkopers niet de hele dag door lastig worden gevallen met onrealistische biedingen.

Als je een kledingstuk interessant vindt, loont het altijd om eerst door het overige aanbod van de verkoper te struinen. Als je meerdere stukken koopt krijg je namelijk meestal korting.

4. Gebruik Google Translate

Binnen de app wordt al van alles automatisch vertaald, maar het kan lonen om het kledingstuk dat je zoekt even door Google Translate of andere vertaal-app te halen, en vervolgens op die term te zoeken in het Frans of Italiaans. Dan kom je net wat meer opties tegen.

Vinted tips: verkopen

Je hoeft geen kleding te kopen om wat aan Vinted te hebben, want de app is ook een fijne manier om geld te verdienen met je oude kleding.

5. Maak goede foto’s

Goede foto’s zijn een must als jij je kleding wil verkopen voor een leuke prijs. Voornamelijk foto’s waarin de kleding daadwerkelijk wordt gedragen werken goed, omdat de potentiële koper dan kan zien hoe het kledingstuk staat. Ook een mooie achtergrond kan helpen. Bovenal moet je goede belichting hebben en het kledingstuk van alle kanten op de foto zetten. Denk ook aan details zoals het label.

6. Start eerst met een hogere prijs

Wil je snel van je kleding af omdat je jouw kast aan het opruimen bent, dan kun je direct een lage prijs instellen. Is het je echter om het geld te doen, dan doe je er goed aan om te starten met een hoge prijs. Hiermee geef je de ander de ruimte om een lager bod te doen. Als je later de prijs alsnog verlaagt, krijgt iedereen die jouw kledingstuk als favoriet heeft opgeslagen een melding.

7. Wees duidelijk

Het helpt om zo duidelijk mogelijk te zijn in de beschrijving van het kledingstuk. Vertel wat de maat is en zeg wat over de staat van het kledingstuk. Om beter vindbaar te zijn, gebruik je een hoop keywords en hashtags.

Ook helpt het om je profiel zo compleet mogelijk te maken. Laat onder andere weten waar je vandaan komt en of er in je huis wordt gerookt.

8. Wees servicegericht

Op Vinted is het belangrijk dat de koper jou een goede rating geeft. Verdien jij goede ratings, dan zijn volgende kopers eerder geneigd om bij je te kopen. Een goede rating bereik je niet alleen met leuke kleding, maar bovenal door servicegericht te zijn. Dat betekent dat je vriendelijk reageert op berichtjes, de kleding snel opstuurt, goed verpakt en wellicht nog wat extra’s doet zoals een persoonlijk briefje bij de kleding plaatsen.

Meer geld besparen

Je oude kleding verkopen is een ideale manier om wat extra geld te verdienen. Zoek je naar andere manieren om te besparen? Check bijvoorbeeld 9 apps om te besparen op tanken, uit eten gaan en boodschappen doen, de beste kortingscode-apps en we vertellen hoe je onder het limiet van je databundel blijft.