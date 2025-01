Verwijderde foto’s op je iPhone terughalen? Zo doe je dat

Heb je per ongeluk een foto weggegooid? Geen probleem! Zo kun je verwijderde of gewiste foto’s weer eenvoudig terugzetten op je iPhone.

Tip: verwijderde foto’s op je iPhone terughalen en herstellen

Het overkomt iedereen wel eens dat je per ongeluk een foto verwijdert maar deze liever had willen behouden. Maar geen zorgen: als je een foto (per ongeluk) hebt weggegooid op je iPhone, is hij nog niet voor altijd weg. Je iPhone bewaart namelijk elke weggegooide foto nog één maand op je toestel. Dat doet hij in de map ‘Recent verwijderd’.

Dat heeft natuurlijk als voordeel dat je een foto die je per ongeluk hebt weggegooid vrij eenvoudig weer terug kunt halen. Hoe je dat precies doet, lees je in het stappenplan hieronder.

Verwijderde foto’s van iPhone terughalen of herstellen Open de app ‘Foto’s’ op je iPhone; Scrol naar beneden tot je de optie ‘Recent verwijderd’ ziet; Gebruik indien nodig je Face ID of Touch ID om het album te bekijken; Je krijgt alle foto’s te zien die je nog kunt terughalen op je iPhone. Selecteer de foto’s die je wilt herstellen; Tik rechtsonder op de drie puntjes en kies voor ‘Zet terug’; Tik op de melding ‘Zet (…) onderdelen terug’ om de foto’s terug te zetten.

Het kan zijn dat je Face ID of Touch ID moet gebruiken om de map ‘Recent verwijderd’ te willen bekijken. Wil je dat liever niet? Of wil je dat juist wél wanneer de functie bij jou is uitgeschakeld? Dan moet je nog even de Instellingen openen. Daar kun je deze optie naar wens aanpassen.

Open de ‘Instellingen’ en scrol helemaal naar beneden;

Tik op ‘Apps’;

Scrol naar beneden en tik op de ‘Foto’s’-app;

Zet de schuifknop bij ‘Face ID’ of ‘Touch ID’ naar wens aan of uit.

Wanneer je de functie uitzet moet je de gemaakte keuze nog even bevestigen met Face ID, Touch ID of je inlogcode.