Zo verstuur je veel sneller foto’s in Berichten

Stuur je vaak foto’s via de app Berichten? Check dan deze tip, want het kan tegenwoordig namelijk een stuk sneller!

Foto’s versturen in Berichten

Foto’s versturen in de app Berichten doe je waarschijnlijk al heel lang op dezelfde manier. Logisch, want lange tijd was het ook de enige manier. Maar soms voegt Apple ineens een handigheidje toe. En dat was het geval met iOS 17.

Normaal gesproken verstuur je een foto door in een gesprek met iemand op het plusje linksonder te tikken en vervolgens te kiezen voor ‘Foto’s’. Of eventueel ‘Camera’ als je ter plekke nog eerst een foto wilt maken. Je denkt misschien dat dat niet sneller kan, maar dat klopt niet.

Foto’s sneller versturen in Berichten

Heb je iOS 17 geïnstalleerd, dan is het mogelijk om nog sneller foto’s te versturen in de app Berichten. Het is even simpel als doeltreffend, maar je moet het natuurlijk wel even weten. Probeer het gelijk even uit:

Open het gesprek waarin je een foto wilt versturen. In plaats van tikken op het plusteken linksonder, houd je het plusje nu ingedrukt. Je zult zien dat in plaats van het keuzemenu dat je gewend bent, nu direct je fotogalerij wordt geopend. Vervolgens is het alleen nog maar een kwestie van foto’s kiezen en versturen. Sneller kan niet!

Het werkt niet in WhatsApp

Het versturen van foto’s gaat in WhatsApp eigenlijk op dezelfde manier als in Berichten. Maar het handigheidje dat Apple in iOS 17 heeft toegevoegd, werkt helaas niet in WhatsApp. Je kunt daar het plusje ingedrukt houden zolang je wilt, er zal niks gebeuren. Maar het zou ons niet verbazen als WhatsApp deze functie in een volgende update toevoegt!

