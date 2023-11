Verkiezingen 2023: bepaal met je iPhone op wie je gaat stemmen

Het is het weer tijd om te gaan stemmen, want de Tweede Kamerverkiezingen zijn op woensdag 22 november. Zo bepaal je met je iPhone op wie je kunt stemmen bij de verkiezingen van 2023!

Tweede Kamerverkiezingen 2023

De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan, op woensdag 22 november kun je weer naar de stembus gaan om te gaan stemmen. Er doen bij de verkiezingen van 2023 maar liefst 26 partijen mee, waardoor het goed mogelijk is dat je nog niet zeker weet op wie je gaat stemmen. Twijfel je nog op wie je gaat stemmen? Met deze stemwijzers helpt je iPhone je bij het maken van de keuze!

1. StemWijzer

Met de Stemwijzer wordt je politieke voorkeur getest aan de hand van dertig stellingen. Bij iedere stelling moet je aangeven of je het eens, oneens of geen van beide bent. Na het beantwoorden van alle vragen krijg je de drie partijen te zien, die het beste bij je passen bij de verkiezingen van 2023. Bij iedere politieke partij zie je bovendien voor hoeveel procent van de stellingen je hetzelfde standpunt hebt.

Bij de Stemwijzer kun je naast je top drie de volledige uitslag bekijken, zodat je precies ziet welke partijen het meeste bij je passen. Je hoeft daarvoor geen account aan te maken of andere gegevens in te vullen. De Stemwijzer is volledig gratis en is via deze link in te vullen. Je hoeft bij de verkiezingen van 2023 natuurlijk niet te stemmen op een van deze partijen, maar zo weet je in ieder geval welke politieke voorkeur je hebt.

2. Verkiezingen 2023: Kieskompas

Wil je een beter inzicht krijgen of je links, rechts, conservatief of toch progressief bent? En welke partijen het dichtst bij jouw politieke voorkeur liggen? Dan is het verstandig om het Kieskompas in te vullen. Ook hier beantwoord je dertig stellingen, maar kun je genuanceerdere antwoorden geven. Je hebt bij iedere vraag de keuze uit ‘Helemaal mee eens’, ‘mee eens’, ‘neutraal’, ‘niet mee eens’, ‘helemaal niet mee eens’ en ‘geen mening’.

Na het invullen van de dertig stellingen krijg je een assenstelsel te zien, waarin getoond wordt welke politieke stroming bij je past. Er wordt ook weergegeven waar iedere politieke partij ligt in het assenstelsel, zodat je ziet bij welke partij je in de buurt zit. Ook handig: je kunt per thema de positie van jezelf en de politieke partijen zien in het assenstelsel. Zo kun je zelf bepalen welke onderwerpen je belangrijk vindt.

Bij het Kieskompas heb je de optie om een aantal persoonlijke gegevens in te vullen, maar dat is geen vereiste. Wil je de stellingen liever compleet anoniem beantwoorden? Klik dan op ‘Verder’ bij deze pagina’s, je gaat dan direct naar de stellingen. Ook handig: met een digitale chatbot worden de moeilijke politieke termen uitgelegd bij het kieskompas. Je kunt het Kieskompas hier volledig gratis invullen!

3. Kieswijzer 2023

Als je dertig stellingen toch net teveel vindt, kun je ook de Kieswijzer 2023 invullen. Dit zijn 26 vragen met steeds vier meerkeuzeantwoorden. Zo kun je dus beter jouw persoonlijke voorkeur aangeven, want bij ieder antwoord moet je kiezen wat jij vindt van de situatie. Bovendien kun je bij iedere vraag aangeven hoe belangrijk je het onderwerp vindt, zodat de uitslag van de kieswijzer nauwkeuriger wordt.

Snap je een vraag niet? Geen zorgen, je kunt in dat geval rechtsboven op ‘Uitleg’ klikken. De vraag wordt dan uitgebreid toegelicht, zodat je een weloverwogen antwoord kunt geven. Na het beantwoorden van de vragen krijg je bij de kieswijzer een overzicht te zien van alle partijen met bijbehorende percentages. Deze percentages geven aan hoeveel jouw mening overeenkomt met de standpunten van een partij.

Je hoeft bij de Kieswijzer 2023 geen persoonlijke gegevens of mailadres in te voeren en de vragenlijst is gratis in te vullen. Wil je weten welke partij het beste bij jou past? Vul dan hier de Kieswijzer 2023 in!

Dit is wanneer je kunt stemmen

Na het invullen van de kieswijzers ben je klaar voor de verkiezingen van 2023. Je kunt op woensdag 22 november stemmen van 7.30 uur tot 21.00 uur. Weet je nog niet waar je naar de stembus kunt gaan? Stemmen mag alleen in je eigen gemeente. Bekijk hier hoe je nu alvast ziet op welke plekken er bij jou in de buurt stemlokalen zijn. Vergeet in ieder geval niet een geldig identiteitsbewijs én je stempas mee te brengen, zodat je zeker weet dat je kunt stemmen!

