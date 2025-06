1 miljoen verificatiecodes zijn onderschept – zo blijft jouw iPhone wél veilig 

Opletten als je accounts zijn beveiligd met een sms-code, want één miljoen verificatiecodes zijn onderschept. Zo blijft jouw iPhone wél veilig!

Verificatiecodes iPhone

Bij het beveiligen van jouw digitale accounts heb je meerdere opties. Eén van die mogelijkheden is het instellen van tweestapsverificatie via sms. Met deze beveiliging ingeschakeld krijg je een code ingestuurd via sms, die je moet invoeren om toegang te krijgen tot jouw digitale account. Dit zorgt ervoor dat je account veel beter beveiligd is, mits de verificatiecodes van je iPhone niet in de verkeerde handen vallen.

Juist dat is nu verkeerd gegaan bij een enorm aantal verificatiecodes. Uit onderzoek van Bloomberg is gebleken dat maar liefst één miljoen sms-codes zijn onderschept. Dit zijn verificatiecodes die zijn verzonden door grote bedrijven als Google, Meta en Amazon. Ook zijn meerdere Europese banken en populaire apps als Tinder, Snapchat, Signal en WhatsApp getroffen. Deze verificatiecodes zijn wel verzonden naar iPhones (en andere smartphones), maar zijn in de tussentijd onderschept door een ander bedrijf.

1 miljoen

Heb je één van deze diensten gebruikt in juni 2023? Dan bestaat de kans dat de verificatiecodes van jouw iPhone in verkeerde handen zijn gevallen. Grote bedrijven als Google en Meta versturen sms-codes niet direct naar gebruikers, maar gebruiken daar (lokale) telecombedrijven voor om geld te besparen. Uit het onderzoek van Bloomberg bleek dat deze sms-codes door grote bedrijven als Google en Meta via Fink Telecom Services zijn verzonden. Dit bedrijf heeft een verleden in het bespioneren en tracken van mobiele gebruikers.

Fink Telecom Services biedt verzamelde gegevens aan bij bedrijven over de hele wereld. Dat betekent dat de verificatiecodes op je iPhone mogelijk niet veilig zijn, waarmee de beveiliging van je account niet meer op orde is. In veel gevallen zijn de gebruikersnaam en eventueel het wachtwoord ook achterhaald, dus de sms-code biedt gemakkelijke toegang tot jouw account. Het gaat om één miljoen verificatiecodes uit juni 2023, die in meer dan honderd landen zijn verzonden.

Zo is je iPhone veilig

In een reactie heeft Fink Telecom Services aangegeven dat het geen gegevens meer deelt met andere bedrijven. Toch is Fink de afgelopen tijd vaker betrokken geweest bij gehackte accounts, waarvoor een verificatiecode nodig was om in te loggen. Meta heeft al aangekondigd niet meer samen te werken met Fink Telecom Services, het is de verwachting dat meer bedrijven dit voorbeeld volgen.

Wil je er zeker van zijn dat de verificatiecodes op jouw iPhone veilig zijn? Zorg dan dat je een authenticatie-app installeert. In deze applicaties verschijnen tijdelijke codes, die enkel op je iPhone zichtbaar zijn. Ze komen dus niet binnen een provider en zijn alleen voor jou zichtbaar. Daarnaast verdwijnen ze iedere minuut, waardoor ze niet te achterhalen zijn. Hier zetten we eerder al de beste tweestapsverificatie-apps voor je onder elkaar, zodat jouw iPhone wél veilig blijft!