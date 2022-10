Vergrendelscherm in iOS 16 verwijderen: zo doe je dat!

Heb je meerdere lockscreens gemaakt, maar wil je ze weggooien? iPhoned laat zien hoe je het vergrendelscherm in iOS 16 kunt verwijderen!

iOS 16 komt met veel nieuwe leuke functies

Wist je dat iOS 16 een limiet van 200 vergrendelschermen heeft? Het kost nogal wat moeite om dat te bereiken en waarschijnlijk ben je sommige lockscreens al veel eerder beu. De hoogste tijd om dan even flink op te schonen.

Zo verwijder je het vergrendelscherm van iOS 16

Natuurlijk ben je na de update van iOS 16 meteen aan de slag gegaan met het ontwerpen van je leukste persoonlijke lockscreens op je iPhone. Helaas moet je langs alle voorgaande beginschermen swipen om bij je nieuwste creaties te komen. Wanneer het swipen vervelend wordt, is het tijd om een paar van je iOS 16-lockscreens te verwijderen.

Open het vergrendelscherm en houd deze ingedrukt; Swipe naar het vergrendelscherm dat je wilt verwijderen; Veeg dit lockscreen naar boven en tik op het rode prullenbak-icoontje; Kies de optie ‘Verwijder deze achtergrond’.

Het is dus vrij eenvoudig om een vergrendelscherm te verwijderen in iOS 16, maar het is niet vanzelfsprekend. Apple zou eigenlijk een duidelijke verwijderknop moeten plaatsen zodat je de lockscreens makkelijkere kunt weggooien. Ook zou het mooi zijn om straks een optie te hebben waarmee je meerdere van deze lockscreens in iOS 16 tegelijk kunt verwijderen.

Meer weten over iOS 16?

We hebben een tijdje op de update moeten wachten, maar tijdens de WWDC 2022 op maandag 6 juni was het zo ver. Apple introduceerde het langverwachte iOS 16. Ook iOS 16 bevat weer veel toffe vernieuwingen. Wil je meer weten wat er allemaal nieuw is in iOS 16? In het artikel hieronder vind je de belangrijkste features op een rij.

